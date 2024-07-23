التصديري للصناعات الطبية يطالب بسرعة تفعيل قانون تفضيل…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2024 04:11 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية الدكتور ماجد جورج، إن تفعيل قانون “تفضيل المنتج المحلي بالعقود الحكومية”، يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية، ويقلل تكلفة التصنيع، ومن ثمَّ طرح المنتجات في السوق المحلية بأسعار أقل.

وأضاف جورج، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن القانون يسهم كذلك في توفير منافسة عادلة مع المنتجات الأخرى ويعود بالنفع في زيادة صادرات.

وكان تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي أحد محاور الحديث حول المقترحات والعقبات والمشكلات التي تتعلق بقطاع الصناعة خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمس.

وتسرى أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، والمعروف باسم “قانون تفضيل المنتج المحلي” على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وطالب رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية بسرعة تفعيل القانون بالقطاعات الإنتاجية كافة، بالنظر إلى أهميته في المرحلة الاقتصادية الراهنة.

كما تطرق جورج إلى حديث وزير الصناعة بزيادة الاستثمارات الصناعية في الصعيد، قائلًا إنه أمر جيد ويلائم قطاع الأدوية، واستدرك: “لكن يجب أولًا تطوير آلية البيع والتصدير في الشركات الطبية قبل زيادة الاستثمارات، المرتبطة أصلًا بزيادة الطلب”.