نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب عند أدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار وترقب بيانات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2024 11:12 صباحاً - وكلات – انخفضت أسعار الذهب، الاثنين، إلى أدنى مستوى خلال أسبوع مع صعود الدولار بينما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية أمريكية وتصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع لاستخلاص مزيد من الأدلة على توقيت خفض سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 14:56 بتوقيت جرينتش، نزل سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى2387.99 دولار للأونصة، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2389.40 دولار.

وصعد الدولار للجلسة الثالثة على التوالي، مما يجعل الذهب أعلى سعراً أمام حائزي العملات الأخرى.

وتترقب السوق الآن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الخميس، بالإضافة إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها يوم الجمعة.

وسيركز المستثمرون أيضاً على تعليقات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي في ختام اجتماع المركزي الأمريكي الذي يعقد يومي 30 و31 يوليو، إذ تتوقع الأسواق المالية بالكامل خفض تكاليف الاقتراض بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوى على الإطلاق الأسبوع الماضي عند 2483.60 دولار بفضل تزايد فرص تيسير السياسة النقدية الأمريكية هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية نحو 1.1% إلى 28.94 دولار للأونصة، بعد أن هبطت قرابة 5% الأسبوع الماضي.

ونزل البلاتين 1.8%إلى 945.50 دولار في حين انخفض البلاديوم 0.4% إلى 902.69 دولار.

وكانت ارتفعت أسعار الذهب في مطلع اليوم مع تراجع الدولار بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، وتحول المتعاملين إلى الذهب الملاذ الآمن في مواجهة آفاق غامضة على صعيد السياسة وفي أسواق المال.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم إن احتمال خفض أسعار الفائدة والغموض السياسي في الولايات المتحدة يدعمان أسعار الذهب والظروف مهيأة لتحقيق الذهب ارتفاعاً قياسياً آخر قبل نهاية عام 2024.

وسجل الذهب ارتفاعًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2483.60 دولار الأسبوع الماضي وسط زيادة فرص خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام مع توقع الأسواق بنسبة 97% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وعلى صعيد البيانات، سيكون التركيز الرئيسي هذا الأسبوع على بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر يوم الجمعة وبيانات أخرى منها مؤشرات مديري المشتريات من ستاندرد آند بورز جلوبال لشهر يوليو والناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وبيانات إعانة البطالة الأسبوعية.