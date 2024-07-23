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أحمد جودة - القاهرة - فاز نادي الهلال السعودي على العربي القطري بهدفين نظيفين في مباراته الودية الثانية خلال معسكره الخارجي المقام في النمسا، إستعدادا للموسم الكروي الجديد.



خاض البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال المباراة بتشكيلة مكونة من: ياسين بونو- سعود عبد الحميد- تمبكتي- خليفة الدوسري- الشهراني- ناصر الدوسري- محمد كنو- سافيتش- سالم الدوسري- ميتروفيتش.

في إطار تحضيراته للموسم الجديد.. الهلال يفوز على العربي القطري





سجل الهدف الأول "للزعيم" ميشايل في الدقيقة العاشرة بعد أن إستغل خطأ من حارس العربي لتصل إليه الكرة ويتخطى مدافع الفريق القطري ويسدد في المرمى.



وأحرز الهدف الثاني ناصر الدوسري في الدقيقة 16 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وسيخوض الفريق مباراته الودية الثالثة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي يوم الجمعة المقبل.

