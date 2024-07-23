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أحمد جودة - القاهرة - إستمر رحيل عدد من لاعبي إتحاد جدة عن صفوف الفريق بعد موسم كارثي بالنسبة لجماهير "العميد" لم يحقق فيها الفريق أية ألقاب، حيث تبخرت الأحلام وتراجعت فيها النتائج، بعد أن الإتحاد بطلا فائزا بالألقاب.



وأعلن إتحاد جدة في بداية فترة الإنتقالات الصيفية رحيل ثنائي الفريق البرازيليان الحارس مارسيلو غروهي والمهاجم رومارينهو.

رحيل جماعي لعدد من لاعبي الإتحاد عن صفوف الفريق



وبعدها رحل المدافع أحمد حجازي بعد سنوات من قيادته خط دفاع الفريق ليلحق بزميله رومارينهو في صفوف فريق نيوم الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية السعودي "يلو".



وجاء الدور على المغربي عبد الرزاق حمد الله والذي أعلن نادي الشباب السعودي ضمه إلى صفوفه صباح اليوم، ليكتمل رحيل اللاعبين الكبار "سنا وفنا"، والذين قادوا "العميد" للقبين غاليين في موسم 2022-2023.



ويقيم الإتحاد معسكره الحالي في إسبانيا تحت قيادة مدرب الفريق الجديد الفرنسي لوران بلان، حيث يواجه "العميد" فريق إشبيلية وديا غدا بعد الهزيمة أمام إلتشي يوم السبت الماضي.

