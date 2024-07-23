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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الطيران المدني تنفي ما تردد عن حادث سقوط طائرة مصرية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2024 11:12 صباحاً - دوت الخليج – نفت وزارة الطيران المدني ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن حادث سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها.
وأكدت الوزارة، في بيان قبل قليل، أن هذه الأخبار “عارية تمامًا من الصحة”.
وأهابت وزارة الطيران المدني بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر قبل نشر أو تداول أي أخبار او معلومات قد تثير البلبلة والقلق بين المواطنين.
كما شددت على ضرورة الاعتماد على البيانات الإعلامية الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي لوزاره الطيران المدني.
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