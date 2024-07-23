عاجل.. الأولمبية الفلسطينية تطالب باستبعاد إسرائيل من أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - طالبت اللجنة الأولمبية الفلسطينية باستبعاد إسرائيل بشكل فوري من أولمبياد باريس المقبلة بسبب الحرب الجارية في غزة.

"الأولمبية" الفلسطينية تطالب باستبعاد إسرائيل من "باريس"

ونشرت اللجنة الأولمبية الفلسطينية رسالة موجهة إلى توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت متأخر من أمس الإثنين، حيث اتهمت فيها إسرائيل "باستمرار الانتهاكات الممنهجة للميثاق الأولمبي" من قبل الهيئات الرياضية الإسرائيلية وأعضائها.

وذكرت اللجنة الأولمبية الفلسطينية أن إسرائيل تنتهك الهدنة الأولمبية من خلال قصف أهداف في غزة وأن 400 رياضي فلسطيني لقوا حتفهم منذ بدء الأعمال العدائية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

الخطاب موجه أيضًا للاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه جياني إنفانتينو. حيث أن المنتخب الإسرائيلي للرجال سيشارك في أولمبياد باريس.

وقال باخ من قبل إن "مشاركة إسرائيل في أولمبياد باريس، التي تفتتح يوم الجمعة المقبل، ليست في خطر. وذكرت السلطات الفرنسية إن الوفد الإسرائيلي سيتم حمايته على مدار الساعة".

وطالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم باستبعاد إسرائيل، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية (كونغرس)، الأخير، وتم تأجيل اتخاذ القرار.