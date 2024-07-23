نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة اليمنية والحوثيون يبلغون المبعوث الأممي بالاتفاق على تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن، إن الحكومة اليمنية والحوثيون يبلغون المبعوث الأممي بالاتفاق على تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مدينة الحديدة باليمن مساء السبت في عملية أطلق عليها اسم "اليد الطويلة".

وجاءت هذه الغارات ردًا على مئات الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب فجر الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية أن الهجوم نفذ بنحو 20 مقاتلة إسرائيلية.