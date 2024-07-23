نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كورييري ديلو سبورت: بافلوفيتش قريب من ميلان.. ماركا: تحضير لوداع ناتشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 23-07-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

كورييري ديلو سبورت:

سولي ما بين الداخل والخارج

عرض روما ٢٨ مليون كحد اقصى

تاريمي بأهدافه الثلاث يقود الانتر للفوز

ايطاليا تستهدف اولمبياد جيدة

ماراتون بي اس جي واوسي مستمر ل ٤٨ ساعة مقبلة

ميلان: بافلوفيتش قريب

كومو يفكر بأرثر ميلو

مع امكانية رحيل ايدرسون السيتي تفكر بجلب الحارس جيجيو

ماركا:

باقي ٣ ايام للاولمبياد

نريد ان نستحم بالذهب

دوفبيك، التوقيع الذي على وشك السقوط

تحضير لوداع ناتشو



آس:

برونو فيرنانديز " لم ارد ان العب ٦ مباريات"

الخماسي الذهبي مبابي فينيسيوس رودريغو ابراهيم واندريك ١٠٨ هدف سويا"

دوفبيك الاتفاق على وشك السقوط مع الاتلتيكو

فليك " هناك مواحهتان امام ريال مدريد "