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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كورييري ديلو سبورت: بافلوفيتش قريب من ميلان.. ماركا: تحضير لوداع ناتشو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 23-07-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
كورييري ديلو سبورت:
سولي ما بين الداخل والخارج
عرض روما ٢٨ مليون كحد اقصى
تاريمي بأهدافه الثلاث يقود الانتر للفوز
ايطاليا تستهدف اولمبياد جيدة
ماراتون بي اس جي واوسي مستمر ل ٤٨ ساعة مقبلة
ميلان: بافلوفيتش قريب
كومو يفكر بأرثر ميلو
مع امكانية رحيل ايدرسون السيتي تفكر بجلب الحارس جيجيو
ماركا:
باقي ٣ ايام للاولمبياد
نريد ان نستحم بالذهب
دوفبيك، التوقيع الذي على وشك السقوط
تحضير لوداع ناتشو
آس:
برونو فيرنانديز " لم ارد ان العب ٦ مباريات"
الخماسي الذهبي مبابي فينيسيوس رودريغو ابراهيم واندريك ١٠٨ هدف سويا"
دوفبيك الاتفاق على وشك السقوط مع الاتلتيكو
فليك " هناك مواحهتان امام ريال مدريد "