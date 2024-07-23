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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أندية وادى دجلة، أكبر أندية خاصة في مصر، عن الشراكة مع شركة أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة المتخصصة في الحلول المالية، لتوفير خدمات التقسيط للأعضاء، وذلك في إطار حِرص "وادى دجلة" على تقديم أفضل الخدمات لأعضائها الحاليين والمرتقبين وجذب شريحة جديدة من العملاء الراغبين في الاشتراك بأندية وادى دجلة المنتشرة بكل المحافظات.

أندية وادى دجلة تتعاقد مع شركة أمان القابضة لتوفير خدمة التقسيط للأعضاء

وقع العقود كلًا من السيد/ مروان مرزوق، رئيس قطاع التسويق والشراكة، والسيد/ معتز عبد العال، رئيس القطاع التجاري في شركة "أمان القابضة"، وبحضورالسيد/ محمد شوشة رئيس قطاع التسويق بشركة أمان القابضة.

في هذا الصدد قال السيد/ مروان مرزوق، رئيس قطاع التسويق والشراكة بأندية وادى دجلة:"تحرص إدارة أندية وادى دجلة على عقد شراكات متنوعة مع أفضل الشركاء في جميع المجالات لتقديم أحسن مستوى من الخدمة للأعضاء، وفي هذا الإطار تمت الشراكة مع شركة أمان القابضة لتقديم خدمة التقسيط للأعضاء الجدد الراغبين في الانضمام لمجتمع الأبطال بوادى دجلة" بالإضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى داخل الأندية التى تتيح لشركة أمان القابضة التعامل المباشر مع الأعضاء الحاليين وتقديم الخدمات التمويلية لهم.

وأضاف أن إدارة وادى دجلة حققت تقدمًا في خطة زيادة عدد الأندية لتصل إلى 10 فروع تغطي معظم أنحاء الجمهورية يتوافر بها منشآت وملاعب تسمح بممارسة الرياضات الفردية والجماعية وتنظيم أنشطة ترفيهية وثقافية واجتماعية، وتعمل بالتوازي على التيسير على الأعضاء الراغبين في الانضمام لعضوية وادى دجلة من خلال توفير خدمات التقسيط، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا على خدمة التقسيط، مما دفعنا إلى التعاون مع شركات رائده فى هذا المجال مثل شركة "أمان القابضة".

تعقيبًا على هذه الشراكة، أعرب معتز عبد العال، رئيس القطاع التجاري في شركة "أمان القابضة"، عن سعادته بالتعاون مع نادي وادي دجلة قائلًا: "تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجيتنا الرامية للتوسع في خدماتنا ودخول قطاعات جديدة ومتنوعة مثل النوادي الرياضية، مما يعزز قاعدة عملائنا ويحقق أهدافنا بالفعالية. يعكس هذا التعاون القيمة الحقيقية لهذه الشراكة ويساهم في تعزيز قدرة الشركتين على توفير حلول الدفع الابتكارية لعملائهما. سوف يساهم هذا التعاون في جذب شرائح جديدة من العملاء وتشجيعهم على الاستفادة من خطط الدفع المرنة التي تقدمها شركة "امان القابضة"، والتي تشمل الاشتراكات الجديدة لأعضاء نادي وادي دجلة الرياضي، وتجديد العضويات، وتوفير التسهيلات بشروط ميسرة."

نبذة عن شركة أمان:

تعد شركة أمان القابضة التي تتمثل في "أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية "، "أمان للخدمات المالية"، و"أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر"، و"أمان للتوريق" من أوائل الشركات في مصر التي تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية بخصوص التحول الرقمي والشمول المالي.

وقدمت مجموعة شركات أمان نموذجًا مصريًا متكاملًا مستفيدة بالفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، حيث توفر الشركة ما يزيد عن 2000 خدمة مالية بأسعار معقولة وخدمة مميـزة، لدعم المواطنيـن غيـر المتعاملين مـع البنـوك ليصبحوا مكتفيـن ذاتيًا واقتصاديًا.

وقد استطاعت كل من هذه الشركات في غضون سنوات معدودة أن تصبح رائدة في مجالها لتقود القطاع المالي غير المصرفي وتقدم العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة.