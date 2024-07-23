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أحمد جودة - القاهرة - شرع زين الدين بلعيد لاعب نادي سانت تروند البلجيكي في الإستعداد مع الفريق للموسم الجديد.



ونشرت الصفحة الرسمية للنادي البلجيكي على فيسبوك صورا للاعب خلال الحصة التدريبية أمس، والتي أجريت بمقر تدريبات الفريق.

بلعيد يستعد مع سانت تروند البلجيكي للموسم الجديد



وإنضم زين الدين بلعيد إلى نادي سانت تروند خلال هذا الصيف قادما من إتحاد العاصمة الجزائري في أول تجربة إحترافية له.



وكان بلعيد "25" عاما قد رفض الإنتقال إلى الأهلي المصري مفضلا خوض تجربة الإحتراف في أوروبا، من خلال بوابة نادي سانت تروند البلجيكي.

