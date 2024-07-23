تعرف على مواعيد عرض مسرحية "السندباد" لكريم عبد العزيز في مهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم -

روج الفنان كريم عبد العزيز، لأحدث أعماله المسرحية، الا وهي مسرحية جديدة بعنوان "السندباد"، حيث نشر صورًا له من عرض المسرحية والتي سيتم عرضها ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة 2024.

موعد عرض مسرحية "السندباد" بمهرجان العلمين الجديدة

كتب النجم كريم عبد العزيز على الصور التي نشرها على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "انتظرونا بمهرجان العلمين الجديدة في مسرحية السندباد ٨ - ٩ - ١٠ أغسطس.. يارب تعجبكم".

تفاصيل مسرحية "السندباد"

تدور أحداث المسرحية، في إطار مليئ بالإثارة و التشويق حول هروب عمر أبو الهول من المعلم سنوسي، لكنه وجد نفسه في مقبرة قديمة، وفيها سلسلة سحرية تعود به إلى زمن السندباد انتحل عمر شخصية السندباد، ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

يذكر أن مسرحية "السندباد" يشارك بها عدد كبير من الفنانين بجانب الفنان كريم عبدالعزيز، أبرزهم: نيللي كريم، شيماء سيف، بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، عبد الرحمن حسن، محمد مغاوري،وآخرين، ومن إنتاج آلاء الغزالي.

آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز الفنية، هو مسلسل "الحشاشين"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.

طاقم عمل مسلسل "الحشاشين"



وشارك في مسلسل "الحشاشين" كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، نور إيهاب، أحمد عيد، محمد رضوان، إسلام جمال، بسنت أبو باشا، عمر الشناوي، وآخرين من النجوم المميزين، وأيضًا العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.