نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب ريال مدريد.. تيباس مهدد بالايقاف في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية إسبانية الضوء على خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الذي بات مهددًا بالإيقاف والاستبعاد من منصبه بعدما قررت المحكمة الرياضية الدولية فتح تحقيقًا ضده بعد شكوى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني.



وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن المحكمة اتخذت القرار بالمضي قدمًا في شكوى ريال مدريد والتي قد تؤدي إلى عزله من منصبه في حالة رأت ضرورة لذلك بعد أكثر من 10 سنوات تواجد فيها تيباس على رأس رابطة الليجا.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد تقدم بشكوى قبل عدة أشهر على طاولة المجلس الأعلى للرياضة ضد تيباس، حيث اتهم فلورنتينو بيريز تيباس بالتمييز عندما دعا رئيس الرابطة إلى اجتماع في أغسطس 2021 للموافقة على الاتفاقية مع صندوق استثمار CVC.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيريز استند على إجراء قانوني مفاده أنه كان يجب إبلاغ رابطة الأندية بموعد الاجتماع قبل عشرة أيام على الأقل علمًا بأن رابطة الليجا فازت بعدة دعاوي قضائية حافظت من خلالها على الاتفاقية مع صندوق الاستثمار على الرغم من وجود موافقة في المحاكم على وجود عيوب شكلية في الاستدعاء.



ولفتت الصحيفة الإسبانية أن صدام رابطة الدوري الإسباني وريال مدريد ليس وليد اللحظة، حيث شهدت الفترة الأخيرة هجومًا من كلتا الجهتين عن طريق تصريحات صحفية ليبريز وتيباس.

ومن بين جبهات الصدام بينهما اتفاقية CVC التي تنص على ضخ 2 مليار يورو في كرة القدم الإسبانية في مقابل التخلي عن نسبة 10% من حقوق البث التلفزيوني لمباريات المسابقة خلال النصف قرن القادم.