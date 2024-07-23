أخبار اليمن : بن حبتور يحث منتخب الشباب على تشريف اليمن في إندونيسيا

بن حبتور يحث منتخب الشباب على تشريف اليمن في إندونيسياالتقى رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ومعه مسؤول قطاع التعليم والثقافة والإعلام حسن الصعدي ووزير الشباب والرياضة محمد حسين المؤيدي اليوم الجهازين الفني والإداري ولاعبي المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم.

حيث يخوض المنتخب الوطني حالياً معسكره الإعدادي الداخلي في بيت الشباب بالعاصمة صنعاء، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المزمع انطلاقتها في سبتمبر المقبل التي تستضيفها إندونيسيا ضمن المجموعة السادسة التي تضم إلى جانب المنتخب الوطني، منتخبات إندونيسيا وتيمور الشرقية والمالديف.

وفي اللقاء أكد الدكتور بن حبتور، في كلمة توجيهية أهمية الإعداد المبكر والمتميز للمنتخب بما يسهم في ظهوره بمستوى يعكس الموهبة اليمنية رغم التحديات الراهنة إزاء استمرار العدوان والحصار، وتدمير المقدرات الشبابية والرياضية.

وحث نجوم المنتخب الوطني على مضاعفة جهودهم لتشريف اليمن، وتأكيد عزيمة وإرادة شباب ورياضيي اليمن وتجاوزهم للتحديات الراهنة .. مثمنا دور وزارة الشباب والرياضة في دعم المنتخبات الوطنية ورعاية المبدعين في مختلف المجالات.

فيما أكد وزير الشباب في حكومة تصريف الأعمال المؤيدي حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم والمساندة للمنتخبات الوطنية وتهيئة الظروف الملائمة لرفع جاهزيتهم وتقديم مستوى يليق بطموحات الجماهير اليمنية التواقة لإنجازات المنتخب على غرار ما حققه المنتخب سابقاً في فئة الناشئين بإحراز بطولة غرب آسيا مرتين.

وأشاد بتفاعل والتزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني والإداري وإصرارهم على تحقيق الإنجازات التي ترسم الفرحة على وجيه أبناء الشعب اليمني التواق للانتصارات في كافة المجالات .. منوها بجهود الجهاز الفني والإداري وحرصهم على الحضور المشرف في الاستحقاقات الخارجية.

بدوره أشار عضو مجلس الشورى يحيى الحباري، إلى أهمية استثمار طاقات نجوم المنتخب وتوظيف قدراتهم لتحقيق نتائج مشرفة لرفع راية اليمن في المحافل الخارجية.

ولفت إلى دور وزارة الشباب والرياضة في تقديم سبل الرعاية والاهتمام بالمنتخبات الوطنية والأندية ودعم أنشطة وبرامج الشباب في مختلف المجالات.

من جهته أثنى إداري المنتخب أحمد الجعدي على دعم ورعاية وزارة الشباب لمعسكرات المنتخبات الوطنية .. معبراً عن الأمل في تقديم مستوى مشرف خلال التصفيات الآسيوية.

وكان رئيس القطاع الاقتصادي بمكتب رئاسة الجمهورية أحمد الهادي، أعلن عن تقديم القطاع مبلغ خمسة ملايين ريال دعما للمنتخب الوطني لتحفيزهم على تقديم المزيد من العطاء والتميز في مشوارهم الآسيوي.