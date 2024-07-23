محمود فتح الله: الأهلي يستحق لقب الدوري هذا الموسم.. وتدخل الشيبي غير مقبول

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أحمد جودة - القاهرة -



تحدث محمود فتح الله، نجم نادي الزمالك الأسبق، والمدرب العام السابق لفريق بيراميدز، عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الأزرق السماوي، التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وقال محمود فتح الله في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2: "بيراميدز واجه منافس متمرس ويمتلك مقومات البطل".



وتابع: "لكي يفوز بيراميدز على الأهلي ويتفوق عليه يجب ألا يفوز عليك في المباراتين".



وأضاف: "الأهلي يستحق الفوز بالدوري هذا الموسم مليون في المائة".

وشدد: "أحمد الشناوي يتحمل جزءًا من هدف وسام أبو علي في مرماه، ومدرب بيراميدز كان عليه أن يخرج اللاعبين من الضغوط".



وأوضح: "مدرب بيراميدز كان مشدودًا جدًا طوال المباراة، وهذا يصل للاعبين، كمدرب يجب أن تتعلم من أخطائك، اليوم كرر نفس الخطأ، وأشرك أحمد توفيق رغم وجود كريم حافظ على دكة البدلاء".



واستكمل: "بأخذ عليه عصبيته الشديدة على الخط، وكان عليه استغلال إجهاد الأهلي وخوض الأخير لمباراة كل 3 أيام".



وبالحديث عن رمضان صبحي قال: "رمضان صبحي مكانش جاهز فنيًا ولا بدنيًا بس معذور".



واختتم محمود فتح الله حديثه قائلًا: "تدخل الشيبي على حسين الشحات لا أحب هذه الأمور لقطة صعبة، الشيبي الفترة الأخيرة الضغوط عليه غير طبيعية، وغير مقبول هذا التدخل".