خالد عبد الغفار يكشف خطة الحكومة المعروضة على مجلس النواب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 08:29 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الذهاب إلى مجلس النواب يستحق الإشادة، حيث أنه لأول مرة يتم تواجد الوزراء لمناقشة تفصيلية للملفات.

4 مرتكزات لخطة الحكومة

وأضاف "عبد الغفار"، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز "مساء اليوم، أنه عندما يعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب خطة الحكومة في الثلاث سنوات المقبلة، لا يكون هناك مجال كبير في التطرق لكافة التفاصيل بكل ملف.

وأشار إلى أن خطة الحكومة، التي عرضت أمام مجلس النواب، خلال الثلاث سنوات المقبلة تقوم على 4 مرتكزات، هي الأمن القومي وبناء الإنسان والتنمية الاقتصادية والدور الوطني وتنمية الوعي، وكل برنامج له برامج رئيسية وأخرى فرعية، والخطة التي تم وضعها في البرنامج مفصلة بشكل كبير وتغطي كل المستهدفات حتى 2030.