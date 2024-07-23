لمدة 14 ساعة.. انقطاع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 08:29 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه غداً في عدد من المناطق لمدة 14 ساعة، وذلك بسبب أعمال تحويل مسار خط الطرد بقطر 1000 مم في رافع الاستثمار، والذي يتعارض مع غرفة الدفع الخاصة بالخطوط الطاردة لمحطة أبو عويقل الجديدة بقطر 1400 مم.

وسيتأثر بانقطاع المياه مناطق: جميع مراحل زهراء مدينة نصر، إسكان الضباط (2000-4000)، إسكان زاهر، جبل الكعبة، مدينة هليوبوليس الجديدة بالحي العاشر، والمرحلتين 5 و6 بمدينة الأمل في مدينة نصر.

كما ستشهد مناطق أخرى ضعفاً في ضغط المياه مثل: المنطقة الأولى والثانية بمدينة الأمل، منطقة الاستثمار بالمقطم، وزهراء المعادي.

سيبدأ انقطاع المياه من الساعة 12 منتصف الليل يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024

سيبدأ انقطاع المياه من الساعة 12 منتصف الليل يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024، وحتى الساعة 2 ظهرًا يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتأمين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع. كما وفرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، ويمكن طلبها بالاتصال على الخط الساخن 125 أو خدمة الواتساب على الرقم 01206665125.

يذكر أن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عقد اجتماعاً مع رؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الجمهورية لمتابعة منظومة العمل وخطط التشغيل والصيانة والحلول العاجلة للمناطق الساخنة، ومناقشة خطط التوسع فى تركيب عدادات المياه.

وأثناء الاجتماع، أكد المهندس ممدوح رسلان على ضرورة تواجد رؤساء الشركات بمواقع العمل الميداني والمتابعة المستمرة لانتظام العمل، وذلك تماشياً مع توجه الحكومة المصرية والمتابعة المستمرة من معالي وزير الإسكان والمرافق لمواقع العمل فى كافة المجالات التى تنفذها الوزارة.

وأكد رئيس القابضة للمياه، أهمية التعامل مع شكاوى المواطنين وسرعة حلها، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك أنظمة متميزة للتعامل مع الشكاوى، وأن تقديم خدمة متميزة للمواطنين هو الهدف الأول للشركة.

كما وجه بضرورة وضع آلية لضمان استدامة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق مع كافة الجهات لضمان انتظام التشغيل. وأكد على اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال التشغيل والصيانة وأثناء تنفيذ المشروعات، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وأشار رئيس الشركة إلى الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الشركة في مجال السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك توفير المهمات والمعدات اللازمة لتأمين العمال وبيئة العمل، والتدريب المستمر المتقدم للعاملين، وعقد المسابقات فى هذا المجال. كما أكد على ضرورة تواجد مسئول السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل.

جدير بالذكر حصول شركات (مطروح، مياه الاسكندرية، صرف القاهرة، دمياط، البحر الأحمر، المنيا، سوهاج) التابعة للشركة القابضة على شهادة اعتماد الايزو ٤٥٠٠١ فى مجالات السلامة والصحة المهنية، وجارى تجهيز ٦ شركات تابعة للحصول على الشهادة، يأتى ذلك ضمن الخطوات التى تتخذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى تحقيق أعلى مستويات الخدمة والأمان للمواطنين والعاملين في القطاع.