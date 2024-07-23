نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. أندرلخت البلجيكي يعلن عن ضم مدافع ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أندرلخت البلجيكي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع المدافع الصربي جان كارلو خلال الانتقالات الصيفية الجارية، إستعدادًا للموسم الجديد.

وأنتقل جان كارلو إلي صفوف أندرلخت قادمًا من الميلان بمقابل 3 مليون جنية إسترليني بالإضافة إلي وجود بند يسمح للفريق الإيطالي في الحصول علي 20% من قيمة عائد بيع اللاعب في المستقبل.

ووقع المدافع الصربي علي عقود أنتقاله إلي الفريق البلجيكي صباح اليوم عقب خضوعه للفحص الطبي لمدة خمسة مواسم.

اندرلخت البلجيكي يضم جان كارلو

وشارك كارلو البالغ من العمر 18 عام، مع فريق الميلان "الشباب" الموسم الماضى، في 20 مباراة أحرز خلالهم هدف وحيد.

وأنضم المدافع الصربي إلي الفريق الإيطالي قادمًا من شتوتجارت الألماني عام 2022 بمقابل 500 ألف يورو.