نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت| البدري: الزمالك يحتاج صفقات.. وجمال عبد الحميد: خالد بيبو تصرف بذكاء في لقطة خروج إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الثلاثاء 23- 7- 2024.

سيد معوض: أحذر نادي بيراميدز من كثرة البيانات والمناوشات

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أنه حذر نادي بيراميدز من كثرة البيانات والمناوشات في ظل المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي كان أكثر ذكاءًا ولم يقحم نفسه في أي مشكلة ولم يقوموا بالرد على أي أمور آخرى.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "بيراميدز فاز في مباريات كثيرة ولحسن حظه لم يلتقي بالأهلي سوى في الرمق الأخير، وهو ما جعل هناك منافسة على اللقب حتى الآن".

وأضاف: "مباريات الأهلي تكون صعبة على أي منافس في وجود جماهير الفريق الأحمر، وبيراميدز يضم لاعبين جيدين، لكنه اليوم في الأهلي يلعب بلا جناح ايمن ودون ظهير أيسر، فأين أعظم قائمة لاعبين في مصر، وسبق ولعب كريم حافظ في الظهير الأيمن، ولعب احمد توفيق في مركز الظهير الايسر".

وواصل: "كان يجب تهيئة الشيبي نفسيًا لمواجهة حسين الشحات، والأهلي قام بتهيئة حسين والتنبيه عليه للتركيز فقط والجهاز الفني يستحق التحية على ذلك".

محمد عبدالجليل: بيراميدز لم يواجه فريق قوي قبل مواجهة الأهلي

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن بيراميدز لم يواجه فريق قوي قبل مواجهة الأهلي، وخرج من دوري أبطال إفريقيا مبكرًا عندما واجه فرق قوية، وفاز على بعض الفرق في الدوري المصري ولكن مستوى المارد الأحمر يختلف تمامًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "بيراميدز سنحت له فرصة جيدة للمنافسة على الدوري، لكن إدارة النادي لا تتمتع بالاحترافية، ومن حقهم المنافسة على اللقب وهذا ليس حكرًا على الفرق الجماهيرية، وكرة القدم أصبحت استثمار بعيدًا عن الجوانب الجماهيرية".

وأضاف: "بيراميدز واجه فرق كثيرة لم يكن لديها جماهير، وهو يتفوق عليها، والأندية الشعبية تعاني من قلة الموارد المالية، ولا أعرف من أين سيأتوا بالفلوس، ولا بد أن يكون بعض الفرق الخاصة تدعم الأندية الشعبية".

وواصل: "محمد الشيبي لاعب جيد لكنه دائم يستفز المنافسين، وسبق وكرر نفس الافعال مع علي معلول، فلماذا هو اللاعب الوحيد في بيراميدز الذي يرتكب تلك الأفعال".

شبانة تعليقًا على فيديو هتاف جمهور بيراميدز لـ الأهلي: ما ينفعش تشتري الحب والانتماء

علق الإعلامي محمد شبانة، على هتافات عددًا من جماهير بيراميدز لصالح النادي الأهلي، في لقاء الفريقين مساء الاثنين.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "ما ينفعش تشترى الحب والانتماء، الجمهور اللي كان داخل يشجع بيراميدز، قاموا بخلع التشيرتات وارتدوا قميص الأهلي".

وأضاف ضاحكًا: "انتم ممدوح عيد هيعلقكم".

شبانة: موقف الشيبي سيئ جدًا.. وبيراميدز قد يضطر لبيعه بسبب أفعاله

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه من محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز بسبب التدخل العنيف ضد حسين الشحات، مشيرا إلى أن اللاعب لجأ للقضاء وحصل على حكم ضد لاعب الأهلي.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "موقف الشيبي سيئ جدًا، واستدعى أمور سابقة، ولم يكن لهذا التدخل أي داعٍ مطلقًا، وتصرفات اللاعب بعد خروجه من الملعب أيضا غير جيدة".

واضاف: "تصرفات محمد الشيبي قد تجعل بيراميدز يتخلى عنه ويرحل عن مصر، ولا أعرف لماذا يريد استفزاز الجمهور، وهذه اللقطة المستفزة ورفع قميصه قد تجعل إدارة النادي تقوم ببيعه، قد يكون لديه موقف انتقامي معين ضد حسين الشحات، وقد يكون سببا من اسباب الخسارة".

وواصل: "لماذا تذهب لجمهور الأهلي الذي ذهب لملعب الدفاع الجوي وهو في حالة إثارة، وصوتهم كان مثل الرعد والبرق لتشجيع اللاعبين".

حسام البدري: الزمالك محتاج لصفقات كثيرة.. وجوميز مدرب جيد

قال حسام البدري مدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار مع مدحت شلبي عبر قناة mbc ان الزمالك في حاجة لصفقات كثيرة رأس حربة وظهير ايمن ولاعب خط وسط وجناح مع زيزو من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم القادم، وأضاف ان المدير الفني لفريق الزمالك جوميز مدرب جيد ولديه إمكانيات مميزة.

جمال عبد الحميد: خالد بيبو تصرف بذكاء في لقطة خروج إمام عاشور

قال جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار مع مدحت شلبي عبر قناة mbc ان خالد بيبو تصرف بذكاء مع اللاعب أمام عاشور عقب خروجه في مبارة بيراميدز لإنهاء غضب اللاعب وعدم افتعال اي أزمة خاصة مع خروج اللاعب وهو كان يرغب في استكمال المباراة وتصرف بذكاء مع اللاعب حتى لا يصدر اي رد فعل ويعاقب عليه.

جمال عبد الحميد: أحمد الشناوي يتحمل هدف وسام أبو علي

قال جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق ان أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز يتحمل هدف وسام ابو علي أمام الأهلي بسبب خروجه الغير صحيح.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار مع مدحت شلبي عبر قناة mbc:" أحمد الشناوي قدم آداء غير جيد أمام الأهلي وكان سبب في خسارة فريقه اليوم بسبب خروجه الغير صحيح في هذا التوقيت الذي كلف فريقه دخول مرماه هدف ".

أسامه حسني: الأهلي من الطبيعي أن يفوز على بيراميدز وجمهوره دا حماه والدوري لم يحسم والحكم امتياز

أكد أسامه حسني مهاجم النادي الاهلي السابق، أنه من الطبيعي أن يفوز المارد الأحمر ضد بيراميدز، والتهنئة تأتي عند الفوز بالبطولات وليس المباريات.

وتابع حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "جمهور الأهلي عظيم وإدارة النادي ممتازة بأفعالها، واللاعب داخل الأهلي يريد صناعة تاريخ وليس الفوز بالمباريات".

وأضاف أسامه حسني: "الدوري لم يتم حسمه ولا بد من عدم الترويج لهذا الأمر، واللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وفازوا بالتحديات رغم ضغط المباريات، وعاجبني روح اللاعبين".

توفيق السيد: بيراميدز استحق ركلة جزاء صحيحة وتصرف الشيبي مشين ولا بد من عقابه وطاقم التحكيم امتياز

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن تدخل محمد الشيبي لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، كان تدخل عنيف بغرض الايذاء، والشحات كان معرض للاعتزال.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "تصرف الشيبي كان مشين ولا بد من عقابه فوق العقوبة ويستحق الطرد المباشر".

وأضاف توفيق السيد: "تدخلات حكام الفيديو طوال المباراة سليمة 100% في جميع الألعاب، حتى تدخل لاحتساب ركلة جزاء لصالح بيراميدز ضد كريم فؤاد ولكن الحكم رفض القرار، ولكن اللعبة ضربة جزاء صحيحة".