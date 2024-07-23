بعد تصدرها للتريند.. تعرف على آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مشاركتها مقطع فيديو من داخل الجيم وهي تستعرض رشاقتها وخسارتها لوزنها وظهورها بقوام ممشوق.

ونشرت ياسمين الفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "كدة تمام ولا أخس أكتر".

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز في الدراما

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز في الدراما، هو مسلسل "ضرب نار" مع الفنان أحمد العوضي، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2023.

أبطال وصناع مسلسل "ضرب نار"

وشارك في بطولة مسلسل "ضرب نار" عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم:ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز في السينما

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز في السينما، هو فيلم "الأبلة طمطم"، الذي تم عرضه في عام 2018.

أبطال وصناع فيلم "الأبلة طمطم"

وشارك في بطولة فيلم "الأبلة طمطم" بجانب الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عدد كبير من الفنانين،أبرزهم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أيمن وتار، خالد منصور، أنعام سالوسة، شادي ألفونس، تميم عبده وعدد من الأطفال ومن تأليف أيمن وتار وإخراج علي أدريس.