نيكول سابا تثير الجدل لدى محبي الشتاء وتطلق "الكت كاتي" 

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت النجمة نيكول سابا قبل قليل أحدث أغانيها باسم "الكت كاتي" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى المختلفة.

تفاصيل أغنية الكت كاتي

وجاءت كلمات الأغنية لتعلن نيكول حبها المطلق للصيف وملابسه وأسلوب حياته، في الوقت الذي يتحدث فيه الكثير من رواد التواصل الاجتماعي عن كرههم للصيف وحرارته حيث اختارت كلمات صيفية بامتياز للأغنية.

الأغنية الجديدة من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال وتوزيع اماديو وتوزيع رقمي فيرال ويف.

وكانت نيكول تصدرت موقع التدوينات القصيرة إكس خلال الأيام الماضية حين روجت لأغنيتها وبدأ الجمهور في السؤال عن معنى "الكت كاتي" وتفاصيل الأغنية حتى بدأت نيكول تتفاعل معهم بشكل كوميدي للتوضيح.

كلمات أغنية الكت كاتي



ومن كلمات الأغنية:

الكت كاتي

والشط شاطي

ياصيف بحبك

مش عايز اشتي

انا بكره الغطا

وبحب البلبطة

يااخوانا البحر بيغسل

النفسية المحبطة

ويابحر قول ونادي

رقص موجك ع الهادي

وهاجيب عوامتي واجي

اصلا ده الشط شطي

البخت بختي

واليخت ياختي

والجو جوي

ظبطلي ضغطي

البخت بختي

واليخت ياختي

بشتري بالغالي

راحتي وانتختي

آخر أعمال نيكول سابا



أطلقت النجمة نيكول فى شهر مايو الماضي أحدث أغانيها باسم «خِلصت خلاص» كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف.

وتعاونت نيكول في أغنية «خلصت خلاص» مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

كلمات أغنية خلصت خلاص

وجاءت كلمات أغنية خلصت خلاص للمطربة نيكول كالآتي:

«كنت أعمل قد مابعمل

ومافيش ولا حاجة عاجباه

ياما قابل حبي بلا مبالاة

كان لازم نطرده من قلبي

واقفل بالقفل وراه

ده الحب بلاه لو بالإكراه

دموعي مابقوش ينزلوا

بشوفه شفاف بهمله

احوالي بعده اتحولوا

وللاحسن بكتير

برة من قلبي اترمي

والحب لو ليه محكمة

مشاعره تطلع كلها

كلها غش وتزوير

آه

انا نسيته بلا رجعه مافيش ولا دمعة

هتنزل ع الاشكال دي

هانسي واعدي علي ايه هتعب قلبى ومخي يجيب ويودي

بالنسبالي مابقاش موجود

واعتذاره مرفوض مرفوض

لو عاش عمره يعتذرلي هيخلص عمره ومش هيقضي

ياما كنت بحذره

حبي كنز هتخسره

ارجع ايه بتهزروا

لأ ده كان زمان

كان فيه حب وموته

رجلي نساها سكته

ده الفراق كان رغبته

دلوقتي ليه ندماااان».