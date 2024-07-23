عاجل| وفاة والدة المؤلف باهر دويدار.. وهذا موعد ومكان العزاء

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المؤلف باهر دويدار عن وفاة والدته، منذ قليل، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب "دويدار":"البقاء والدوام لله انتقلت إلى جوار ربها الكريم الغفور الرحيم أمي وقرة عيني وسندي وركني الركين وملاذي الحصين عايدة محمد حسن دويدار و لا نقول إلا ما يرضي ربنا

اللهم اننا قد وكلناك في جزاءها عما احسنت الينا فيه ونشهدك إنه ا احسنت الينا كما لا يتخيل بشر اللهم فأحسن اليها واكرم نزلها واجزها عنا خير الجزاء

فضلا نسألكم الفاتحة والدعاء

و لا اراكم الله مكروها في عزيز عليكم ".



ومن جانبه كشف موعد ومكان العزاء قائلا: "يقام العزاء في القاهرة باذن الله غدا الاربعاء ٢٤ يوليو بمسجد الشرطة بالتجمع الأول

قاعة الصفا وقاعة المروة عقب صلاة المغرب".

آخر أعمال باهر دويدار

يذكر أن آخر أعمال المؤلف باهر دويدار الفنية، هو مسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.



أبطال وصناع مسلسل "صيد العقارب"

وشارك في مسلسل "صيد العقارب" مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، محمد علي رزق، عفاف رشاد، محمد نجاتي، أحمد الشامي، مي القاضي، وآخرين، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.