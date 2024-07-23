‏الرئيس الإيراني المنتخب: طهران مستعدة لأي نوع من أنواع الحوار مع الولايات المتحدة بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، إن طهران مستعدة لأي نوع من أنواع الحوار مع الولايات المتحدة بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، أعلنت ‏وزارة الداخلية الإيرانية، فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في انتخابات الرئاسة.

وبحسب التلفزيون الرسمي، تجاوزت نسبة الاقتراع الـ50 في المئة، حيث شارك أكثر من 31 مليون شخص، على أن يتم بث نتيجة فرز الأصوات مباشرة على التلفزيون الرسمي، لأول مرة في تاريخ البلاد.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران، الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزًا في أنحاء البلاد.