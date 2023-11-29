تفضلي سينجل افضل من المحاربة في علاقة غلط ، اعرفي السبب

هل سبق حاولتي بكل جهدك وحاربتي لتحسين علاقة شايفة انها مالهاش مستقبل؟ كتير من الاشخاص للأسف بيحاربوا في النوع ده من العلاقات ، على الرغم انهم عارفين ان العلاقة مش هتدوم ، الحقيقة انه لما يكون باين قدامك بشكل واضح ان العلاقة دي مش هتكمل ، مافيش حاجة ممكن تعمليها لانقاذها ، لان بعض الاشخاص بيختاروا انهم يكملوا وبيكونوا مش سعدا لمجرد بس خوفهم من انهم يفضلوا لوحدهم من غير شريك ، والبعض بيختاروا انهم يكملوا ويحاربوا ، لاعتقادهم انهم ممكن يحسنوا العلاقة ، ولكن في الواقع انهم مش بيقدروا يعملوا ده ، ومع مرور الوقت هيعرفوا ان مالهمش مستقبل مع الشخص ده بعد ما يكونوا ضيعوا وقت كتير في محاولة انجاح العلاقة ، عشان كده النهاردة هنقولك ليه تفضلي سينجل احسن لك من انك تكملي في علاقة مالهاش مستقبل.

ليه تفضلي سينجل:

– انك تكوني في علاقة مش معناها انك هتكوني سعيدة:

المجتمع والكتب والافلام دايما بتصور الحياة الفردية انها حياة فاضية وغير مرضية ومحبطة ، وبيصوروا لك دايما ان الطريق الوحيد عشان تكوني سعيدة انك تكوني في علاقة وان ده الهدف الوحيد اللي المفروض يكون عند كل الناس ، وده اكيد ليه تأثير كبير على تفكير الناس ، وبيخليهم يفكروا ان العزوبية معناها عدم السعادة ، وانك تبقي في علاقة يعني هي دي السعادة ، ولكن اكيد ده مش صحيح تماما.

– في بعض الاحيان الافضل انك تكوني سينجل:

لازم تفهمي انك محتاجة باستمرار لاختيار سعادتك ، فلو شريكك جزء من حزنك او عدم سعادتك ، يبقى الافضل ان تفضلي سينجل ، وتحاولي انك تلاقي سعادتك وانتي لوحدك ، لان العلاقة مع الشخص الغلط هتخلي حياتك اصعب واتعس.

انتي محتاجة تحققي نفسك ، هي دي الطريقة اللي هتخليكي سعيدة.

– سعادتك اولا دايما:

مافيش علاقة خالية من الاوقات الصعبة ، ولكن ده مش مبرر انك تحاولي تقنعي نفسك ان شهور وسنين من التعاسة هي مجرد “فترة وهتمر” وفي الحالة دي مافيش فايدة من التظاهر بالسعادة ، انتي تستحقي انك تحسي بالحب والتقدير ، لو علاقتك او شريكك خلاكي تشوفي نفسك عكس كده ، يبقى جيه الوقت انك تتخلي عن العلاقة دي ، حتى لو الموضوع صعب عليكي ، مافيش حاجة اهم من سعادتك.

– وانتي سينجل ده هيديكي الفرصة تلاقي نفسك وتفهمي احتياجاتك:

عادة الاشخاص وهما لوحدهم ، ده يديهم فرصة يفكروا في نفسهم اكتر ، بنفهم بالظبط احنا مين وعايزين ايه خلال الفترة دي من حياتنا ، في المرحلة دي هتشوفي ايه اللي بيسعدك ، وهتحققي سعادتك بنفسك.

لو محتاجة وقت انك تلاقي سعادتك ، خدي وقتك ، دي الطريقة اللي هتخليكي مستقلة ومكتفية ذاتيا ، سعادتك دايما في ايدك.

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