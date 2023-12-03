طريقة عمل شامبو البيض الطبيعي المغذي للشعر في البيت

هل سألتي نفسك قبل كده اذا كنتي تقدري تعملي شامبو طبيعي في البيت باستخدام مكونات بسيطة من المطبخ؟ لو عايزة تغذي شعرك وفروة راسك بعمق من غير استخدام مواد كيميائية قاسية تضر شعرك ، النهاردة هنقولك على طريقة شامبو البيض الطبيعي اللي هيحققلك ده بمكونات بسيطة من مطبخك ، وكمان مناسب لكل انواع الشعر.

ليه بنستخدم البيض لصحة الشعر؟

البيض بيوفر مجموعة كبيرة من الفوايد عند استخدامه على شعرك وفروة راسك بسبب محتواه الغذائي.

– البروتين: البيض مصدر غني للبروتين ، وبيحتوي على كل الاحماض الامينية التسعة الاساسية لصحة الشعر ، البروتينات بتخترق خصل الشعر وبتقويه ، بتصلح الاطراف المقصفة ، بتحمي من التقصف ، وبتضيف مرونة ولمعان للشعر.

– الدهون: صفار البيض بيحتوي على دهون مرطبة زي الكوليسترول والليسيثين اللي بترطب الشعر الجاف والتالف ، وبتغطي كل خصلة لتنعيمها وبتقلل الهيشان.

– الفيتامينات والمعادن: البيض بيحتوي على مجموعة واسعة من المغذيات الدقيقة ، بما في ذلك الفيتامينات A, D, E, B المركب بالاضافة للحديد والسيلينيوم والزنك والكبريت ، وكلها بتغذي بصيلات الشعر وفروة الراس لتحفيز نمو الشعر بشكل اسرع واكتر صحة.

– الاحماض الدهنية: الاحماض الدهنية الاساسية الموجودة في البيض بتوفر تغذية اضافية ، بتساعد على ترطيب فروة الراس, تقليل الالتهاب, زيادة الدورة الدموية, تعزيز اللمعان.

افضل انواع البيض للشعر:

تقدري تستخدمي انواع مختلفة من البيض في وصفة شامبو البيض المنزلية.

– بيض الفراخ: البيضة الاكتر استخداما للشعر هي بيضة الفراخ ، استخدمي 2 – 3 بيضات لكمية متوسطة من الشامبو ، البيضة كاملة بتوفر البروتينات والدهون للتغذية المكثفة.

– صفار البيض: للشعر الخفيف ، استخدمي صفار البيض بس واللي يحتوي على معظم العناصر الغذائية ، استخدمي من 3 – 4 صفار بيض.

– بيض البط: بيض البط بيحتوي على مستويات اعلى من البروتين والمعادن مقارنة ببيض الفراخ ، وبتساعد على تكثيف الشعر.

– بيض السمان: شائع جدا استخدامه في علاجات الشعر الآسيوية ، بيض السمان بيوفر نفس العناصر الغذائية اللي بيوفرها بيض الفراخ ، استخدمي 6 – 8 بيضات سمان لعمل الشامبو.

– بيض الاوز: بيض الاوز غني بالعناصر الغذائية ، وهو رائع جدا للشعر الجاف والتالف ، ولكن مع ذلك خليكي حذره ، لان ريحنه قوية جدا اكتر من الانواع التانية.

بيضة الفراخ هي الاختيار الاسهل ، لكن ماتتردديش من تجربة انواع مختلفة من البيض.

المكونات الاضافية اللي هتحتاجي لها للشامبو:

شامبو البيض البسيط مش بيحتاج اكتر من البيض والماية ، لكن انتي تقدري تضيفي مكونات اضافية لتحقيق استفادة اكبر من الشامبو.

– زيت ناقل: زيت جوز الهند او زيت الزيتون او زيت اللوز او الارجان بيساعدوا على استحلاب البيض, ترطيب الشعر, زيادة لمعانه, فك التشابك ، استخدمي 1 – 2 معلقة كبيرة زيت.

– الزيوت العطرية: ضيفي كام نقطة من زيت اللافندر او اكليل الجبل او شجرة الشاي ، او زيت الليمون العطري للحصول على فوائد العلاج العطري ، وبيزود من كثافة ولمعان الشعر.

– الماية: استخدمي الماية لتخفيف الشامبو للحصول على القوام المطلوب ، ابدأي بكوباية واحدة وممكن تزودي حسب الحاجة.

– الخل: ضيفي 1 – 2 معلقة صغيرة من خل التفاح او الخل الابيض لزيادة اللمعان ، وموزانة درجة حموضة الشعر.

– العسل: يعتبر مرطب طبيعي وبيساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في الشعر للترطيب والتحكم في الهيشان ، استخدمي من 1 – 2 معلقة صغيرة من العسل.

طريقة عمل شامبو البيض:

المكونات:

– 2 – 3 بيضات ، او ممكن تستخدمي الصفار بس لو حابه.

– ماية.

– 1 – 2 معلقة كبيرة من اي نوع زيت ناقل تختاريه.

– 5 – 10 نقط من اي زيت عطري تختاريه.

– 1 – 2 معلقة صغيرة خل.

– 1 – 2 معلقة صغيرة عسل.

الطريقة:

1- في طبق اخفقي البيض كويس.

2- ضيفي له الزيت الناقل واضربيه بالشوكة بشكل قوي لحد ما الزيت يمتزج كويس مع البيض ويبقى قوامه سميك شوية.

3- ضيفي الزيت العطري والخل والعسل ، وقلبيهم مع بعض كويس.

4- ضيفي الماية بالتدريج ابداي بكوباية واحدة مع الاستمرار في الخلط ، لحد ما توصلي للقوام المطلوب.

5- استمري في التقليب لحد ما الشامبو يبقى سائل وكريمي والمكونات كلها متجانسة مع بعض.

6- صبي الشامبو في ازازة التخزين ، واتأكدي من رجه قبل كل استخدام.

7- خزنيه في التلاجة ، واستخدميه خلال 3 – 5 ايام للحصول على افضل النتايج.

طريقة استخدام الشامبو:

1- رجيه كويس قبل كل استخدام لتوزيع المكونات بالتساوي.

2- بلي الشعر كويس بالماية قبل وضع الشامبو مباشرة على فروة الراس وجذور الشعر.

3- دلكي الشعر بلطف لتعزيز الدورة الدموية وتغذية بصيلات الشعر ، وخدي وقتك في التدليك لتغطية فروة الراس كلها بالشامبو.

4- اشطفي الشعر بماية دافية لحد ما تتخلصي من كل اثار الشامبو من الشعر ، وما تستخدميش ماية باردة لانها ممكن تسبب تخثر البيض على الشعر.

5- استخدمي الشامبو مرتين ورا بعض لو شعرك دهني وحسيتي انه محتاج يتغسل مرة كمان لازالة تراكمات المنتجات.

6- بعدها اغسلي شعرك بالبلسم.

7- استخدمي الشامبو خلال 3 – 5 ايام من صنعه قبل ما البيض يفسد.

فوايد شامبو البيض:

– بيضيف نعومة ولمعان للشعر:

الدهون الموجودة في البيض بتساعد على ترطيب كل خصلة وتنعيمها ، وزيادة لمعان الشعر وتقليل البهتان.

– تطهير فروة الراس:

البيض بيزيل الدهون الزيادة وبقايا المنتجات المتراكمة على الشعر ، والكبريت الموجودة فيه بيعزز عملية التنضيف.

– ترطيب الشعر:

الزيوت العطرية مع المرطبات الموجودة في الشامبو زي العسل بتمنع فقدان الرطوبة ، وده بيخلي الشعر ناعم ومترطب.

– فروة راس صحية:

البيض بيساعد على تحسين الدورة الدموية وده بيضمن ان الخصلات هيوصلها كمية وفيرة من العناصر الغذائية ، ومع مرور الوقت هتتحسن حالة فروة الراس وهتتخلص من المشاكل زي القشرة.

– تكثيف الشعر:

البيض بيساعد على زيادة سماكة خصلات الشعر وتكثيفه.

– تقوية الشعر وتقليل التقصف:

بروتينات الكيراتين الموجودة في البيض بتساعد على تقوية الشعر الضعيف وتقليل التقصف.

– تحفيز نمو الشعر:

المركبات الموجودة في البيض بتساعد على تحسين صحة بصيلات الشعر ، وده بيسمح للشعر بالنمو وهيخليه اكتر كثافة.

– اصلاح حالة الشعر:

جرعة المغذيات المكثفة الموجودة في البيض بتساعد على اصلاح الشعر الباهت والتالف ، واصلاح الاطراف المقصفة.

التعديل في المكونات عشان تناسب احتياجات شعرك:

تقدري تعدلي الوصفة الاساسية للشامبو حسب احتياجات شعرك.

– الشعر الجاف: استخدمي زيت الزيتون او زيت الافوكادو ، ضيفي عصير الصبار او الجلسرين لترطيب اكتر.

– الشعر الدهني: قللي من الزيوت ، ضيفي عصير ليمونة للتخلص من الدهون الزيادة ، استخدمي بياض البيض بس.

– الشعر المعرض للقشرة: ضيفي نقطتين من زيت شجرة الشاي لانه بيحتوي على خصائص مضادة للفطريات.

– الشعر المصبوغ: استبدلي الزيوت بحليب جوز الهند لحماية اللون ، وضيفي العسل لتعزيز اللمعان.

– الشعر الكيرلي: استخدمي زيت معزز للتجعيدات زي زيت الارجان ، استخدمي عصير الصبار للحصول على تجعيدات محددة.

– الشعر التالف: استخدمي البيضة كاملة وزيت جوز الهند الغني بالمغذيات لاصلاح مكثف.

نصايح اضافية لتحقيق اقصى استفادة من شامبو البيض:

امشي على النصايح دي للحصول على اقصى استفادة من شامبو البيض.

– التزمي بغسيل الشعر كل 3 – 4 ايام لمنع الافراط في تنضيف الشعر وتعرضه للجفاف.

– ضيفي كام نقطة من عصير الليمون للشامبو للمساعدة في الحفاظ عليه فترة اطول.

– بدلي بين استخدام صفار البيض بس والبيضة كاملة للحصول على فوايد متنوعة.

– بعد شطف الشعر بالماية الدافية ، خلي اخر شطفة بالماية الباردة لقفل المسام وحفظ الرطوبة في فروة الراس.

– ممكن بعد الغسيل تشطفيه بعصير الليمون او الخل المخفف لازالة بقايا البيض لو احتاجتي او حسيتي انه لسه في ريحة بيض في الشعر.

– ممكن تستخدمي الشامبو كقناع مغذي للشعر ، استخدمي قبعة الاستحمام ، وسيبيه على الشعر لمدة 15 – 30 دقيقة قبل شطفه.

– ممكن تستخدمي عليه حرارة بالسيشوار او بفوطة سخنة للمساعدة في امتصاص المكونات بشكل افضل.

افضل زيوت للشعر الخفيف هتساعدك على تكثيفه