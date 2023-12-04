برج الثور هو واحد من الأبراج الفلكية الاثنا عشر، لصاحب هذا البرج عدد من الصفات التي تميزه عن غيره من الأبراج، سنتحدث في مقالنا اليوم عن صفات برج الثور في العمل والطريقة الصحيحة للتعامل مع أصحاب هذا البرج في الحياة العملية.

يعد برج الثور أحد الأبراج الفلكية الاثني عشر، وترتيبه هو الثاني في دائرة الأبراج الفلكية. يطلق على الأشخاص المولودين في الفترة بين 21 أبريل وحتى 21 مايو بأصحاب برج الثور. أما عن رمز هذا البرج فهو على شكل ثور. ينتمي أصحاب هذا البرج إلى مجموعة الأبراج الترابية، يتوافق هذا البرج بشكل جيد مع كل من الجدي والسرطان والعذراء والحوت، في العمل يعشق برج الثور المال ويحرص على العمل بجد لكسبه، على الرغم من مزايا أصحاب هذا البرج إلا أن عناده الشديد وفرضه الدائم لرأيه يؤثر على قدرته في تكوين علاقات جيدة مع الآخرين.[1]

لبرج الثور العديد من الصفات الإيجابية والسلبية، فيما يلي أبرز ما يميز أصحاب هذا البرج في العمل والحياة الاجتماعية: [2]

الشخصية القوية الصلبة

يمتاز أصحاب برج الثور في العمل بشخصيتهم الصلبة والقوية، يسعى أصحاب هذا البرج إلى العمل بكل جد للوصول إلى الغاية المرجوة. نادراً ما يصاب رجل الثور باليأس والإحباط فهو إنسان دؤوب محب لعمله ويحرص على الاهتمام بأدق التفاصيل.

إنسان صبور وعنيد

يتسم أصحاب هذا البرج بالصبر الطويل والهمة العالية والسعي الدائم لتحقيق أهدافه مهما تطلب الأمر، قد تكون سمة العناد لأصحاب هذا البرج إيجابية، الأمر الذي يجعلهم أرباب عمل مميزين.

المثالية

يحرص برج الثور على التفاني والاجتهاد بعمله والعمل بكل جد لتجنب الوقوع محط نقد الآخرين وبالأخص المدراء في العمل.

قادر على تحمل المسؤولية

عندما يتعلق الأمر بالموثوقية وتحمل المسؤولية فإن أصحاب برج الثور هم خيارك الأفضل في العمل، يعمل أصحاب هذا البرج بكل جهد لإتقان العمل وأدائه بكل دقة.

عند التعامل مع شخص ينتمي لبرج الثور في العمل، هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التعامل بفعالية معهم: [2]