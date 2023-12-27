بشرى سارة: توقعات ماغي فرح لبرج الجوزاء 2024

أعلنت خبيرة الفلك ماغي فرح عن توقعات برج الجوزاء لعام ٢٠٢٤، وكشفت المزيد من التفاصيل المتوقعة ليس فقط على صعيد العمل وإنما الحب والزواج وكسب المال. تعرفي معنا في السطور القادمة على توقعات ماغي فرح لعام ٢٠٢٤ لبرج الجوزاء.

إن كنت من أصحاب برج الجوزاء، تعرفي معنا على توقعات ماغي فرح ٢٠٢٤ لبرج الجوزاء فبحسب توقعات خبيرة الفلك سيعيش برج الجوزاء في عام ٢٠٢٤ أجواء مميزة على جميع الأصعدة.

بشرى سارة

توقعت ماغي فرح بدخول كوكب المشترى، وهو كوكب الحظ، لبرج الجوزاء اعتبارا من 25 مايو 2024، ليستمر طوال سنة كاملة داخل البرج بعد ستة أشهر من مواكبة الأمور والأحداث التي أثرت عليها حركة الكواكب السريعة لصالح برج الجوزاء أيضا. واعتبرت ماغي فرح أن العام الجديد سيكون عام مليء بالجهود المثمرة التي ستنعكس بالإيجاب لكسب الخبرة في الحياة وجني الكثير من النتائج الإيجابية لسعي السنوات الماضية.

تطور على الصعيد المهني

وقالت خبيرة الفلك لتوقعات برج الجوزاء ٢٠٢٤ إن الفلك يدعم مواليد برج الجوزاء من الشهر الأول في السنة الجديدة، ويحررهم من بعض العقبات لتكون الشهور حافلة ببرمجة الأعمال والتطور المهني والكثير من المفاجئات قائلة: "سيكون عام مليئاً بالمبادرات النادرة والمسؤوليات الجديدة التي تضاعف تواصل مواليد برج الجوزاء مع المحيطين بهم كما ستكون ٢٠٢٤ سنة إيقاع متوافقة مع طباع وأهوائك، حيث توفر لهم هذه السنة طاقة إيجابية تنخفض فيها حدة التقلبات المزاجية عن المعتاد، وإذا ما كانت الشهور الأولى من السنة الجديدة مزعجة بعض الشيء فمن المتوقع أن يأتي الربيع محملا بالبسمة والتفاؤل والديناميكية والانتصار".

مكاسب مالية

وعن الصعيد المالي قالت: "تتحمل مسؤوليات جديدة وتضاعف تواصلك مع جهات فريدة وبعيدة مزودًا بروح الدعابة والتفاؤل وصفاء المزاج والعزم على النضال والنجاح. هذه سنة إيقاع تلائم طباعك وأهواءك وتوفر لك طاقة إيجابية وفي كل مرة يتراجع المزاج يحدث ما ينقذك أو يجعلك تشعر بالتفاؤل. إذا تسببت لك الأشهر الأولى من العام الإزعاج فيحمل لك الربيع البسمة والجديد والديناميكية والانتصار".

وأضافت: "يكون شهر أبريل من العام 2024 منطلقاً لآمال جديدة وواعدة ويجعلك راغبًا في القيام بدور قيادي مهم إذا كنت تعمل في المجال العام. الحدث الأهم هو دخول جوبيتر إلى برجك فتحتفل ببعض الأسفار والعروض الاستثنائية ومكاسب مالية وتنجح في أعمال كثيرة كعمل الفنادق والسياحة والمطاعم والتقنيات الجديدة. تشكل ثقتك في نفسك ركيزة للانطلاق إلى مغامرات.. يوفر لك المحيط العائلي الأمان. تنجح في مهمة أو مؤسسة تنتمي لها سواء كنت عضو منتج أو رئيس. ساتورن في منزلك العاشر يوحي لك بالسعي للوصول إلى أماكن مهمة من دون حدوث بعض الثغرات. يكون لديك تغييرات كبيرة بين شهري مايو وديسمبر. تبذل جهودًا وتتخلى عن بعض الآمال وتتجاوب مع بعض القرارات وكل ذلك يدفعك للأفضل ويبرز كفاءتك".

واستكملت ماغي فرح توقعاتها لعام ٢٠٢٤ لبرج الجوزاء قائلة: "تتولى مسؤولية في إدارة أو تُعيّن في منصب أو مركز أو تسافر للعمل خارج البلاد أو تتواصل مع الخارج بصورة دقيقة ومفيدة. المهم أن تعرف في الأشهر الستة الأولى حدودك ولا تتخطاها بشكل يثير ردات الفعل العدائية.. تكون طموحاتك كبيرة في العام الجديد والفلك يتجاوب معك. تحمل الأشهر الثلاثة الأخيرة إنجازات مهمة جدًا لأنك أبديت صبراً ومثابرة. تبدأ بدراسة أو عملية جديدة تدريبية وتباشر بعمل وتتلقى عرضاً".

برج الجوزاء والحب في ٢٠٢٤

وعن توقعات برج الجوزاء لعام ٢٠٢٤ في الحب قالت ماغي فرح: تكون الشؤون العائلية مهمة جدًا وتقرر مصيرك العاطفي في الربيع والصيف. أنت على موعد مع الحب ومع جديد يجعلك تنسى الماضي ويفتح أمامك صفحة جديدة من الود. تلتقي مع أشخاص يتجاوبون مع متطلباتك وتشعر أنك ملاحق ومحبوب أو تعيش قصة حب ممتازة أو غرام يزيد القلب حرارة. ".

وأضافت: "يكون الخريف مسرحًا لقرار أو ارتباط أو استقرار بعد أشهر من المغامرات. تُولد صداقات جديدة ومناسبات واحتفالات تحضر لها. تتحدث الأفلاك عن علاقة رومانسية ربما لا تتخطى عناق الأرواح لكنها تكون غنية جدًا بالنسبة لك. تتوطد علاقة لك مع أحد مواليد الميزان وينال إعجابك أحد مواليد القوس وتشتد منافسة مع مولود من برج الجدي. تعيش قصة حب وغيرة ربما مع أحد مواليد الثور".

توقعات برج الجوزاء ٢٠٢٤ للصحة

وعن توقعات ماغي فرح لعام ٢٠٢٤ على صعيد الصحة قالت خبيرة الفلك: "يجب أن تضاعف حذرك في الأشهر الأولى إذا شعرت في الإرهاق لكن بشكل عام تكون صحتك أفضل من العام السابق إذا كنت تعاني من أي مرض فستعرف الشفاء. يشير كوكب بلوتون إلى إمكان إجراء عملية جراحية طارئة أو ضرورة اتباع حمية غذائية ويؤثر هذا الكوكب أيضًا على جهازك العصبي وربما يولد لك القلق والأرق بين شهري أبريل ويونيو. بالإضافة إلى ذلك كوكب ساتورن المعاكس والذي يؤثر على مواليد الدائرة الثانية حيث تشتد عوامله بين شهري يوليو وأغسطس. كن حذرًا من الأمراض الجلدية والقلب والأمعاء".

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