توقعات برج الأسد لشهر مايو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الأسد هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الأسد لشهر مايو 2024

تسود أجواء هذا الشهر الاندفاعات والقليل من التوتر وتشعر أنك تحتاج لوضع النقاط على الحروف ولكن ضغط الكواكب المتواجدة ببرج الثور مع تربيع بلوتو بالدلو يحتم عليك التصرف بعقلانية ومحاصرة الطوارئ ومحاولة تعزيز كل أنواع علاقاتك وشراكاتك المهنية والشخصية بدل من رفع التحديّات والتهور ببعض المتاعب.

لاتتردد أبداً بتصويب اعمالك وخياراتك لأنك قد تواجه مسائلة او محاسبة ربما بالاسبوع الثالث من الشهر. تستطيع تحقيق ذاتك والمحافظة على مواقعك بتجنب ارتكاب الاخطاء والحكمة مع محاولات التقليل من جهودك وصلاحياتك.

قد يحصل البعض على عمل جديد بهذا الشهر أو ربما مركز وقد تحقق نجاح وتجد حلول وذلك اعتباراً من ٢١ الشهر. كن حريص على مصاريف طارئة ونفقات زائدة بالأسبوع الثالث من هذا الشهر.

أما عاطفياً، فقد تتراجع الرومانسية ويصيب مناخك العاطفي الفتور وخاصة بالنسبة للمرتبطين وكذلك مع العائلة نظراً لانشغالك المهني ولكن قد تبحث أيضاً في هذا الشهر عن شريك داعم وربما تنظر تجاه أشخاص أعلى منك سناً أو مركزاً.

بتاريخ ٢١ تتحرك الظروف وتحالفك الحظوظ وتدعمك بعض العلاقات فتتحسن المعنويات وتنطلق نحو فترة فلكية ناشطة تسجل بها انطلاقة جديدة ونشاطات هادفة وسفر قد يفيد أعمالك وأرباح لم تتوقعها قد تكون في الطريق إليك.

أفضل الأيام:

٥/٦/٢٤/٢٥

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