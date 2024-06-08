توقعات برج القوس لشهر يونيو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج القوس هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج القوس لشهر يونيو 2024

لا يخلو هذا الشهر من بعض التوتر والقلق فأنت مقبل على تغييرات ومواجهات تضعك بمسار مختلف يطال أوضاعك عموماً وشراكاتك خصوصاً لأن هذه الفترة دقيقة وقد تحدد مصير بعض الأمور والارتباطات بحياتك سواء العملية أو العاطفية.

قد تجد صعوبة بالتعامل والتفاهم مع بعض المستجدات والتطورات والبعض يعاني من عمليات عرقلة أو مماطلة وارباكات بمصالحك. انتبه من ظلم أو ضغط يضطرك لمواقف تحدي أنت بغنى عنها

فكر بمصالحك الحقيقية قبل اتخاذ اي قرار سواء بفض ارتباط ما أو بالتزامات جديدة، لا تستخف بخصومك وأعدائك وكن دائماً مع المتفائلين والصادقين، فالعلاقات الجديدة بهذه الفترة تحتاج للتروي بالاختيار وإعطاء الثقة.

تضطر لبعض الانشغالات بأوضاع صحية أو تحاول تغيير ببعض التفاصيل اليومية وإجراء بعض المتابعات الطبية والتي تضطرك لمصاريف إضافية

لا تشعر بحالة الرضا العاطفي وربما تتحمس لعلاقات بسرعة تكتشف لاحقاً إنها غير مناسبة، فمتاعب هذا الشهر متنوعة وقد تكون من جهة المقربين، فكن حذراً من المغامرة والمخاطرة التي قد تسبب بعض المشاكل.

ابتداءً من منتصف الشهر تعتدل الأحوال وتبدأ مرحلة السعي باتجاه الحلول وإيجاد المخارج المناسبة لأي أزمة حاصلة

تحاول إيجاد صيغ جديدة للتفاهم والتسوية وخاصة بأوضاع مالية أو زوجية

فأنت على أبواب تغيير أساسي بشراكاتك وارتباطاتك بهذا الشهر.

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