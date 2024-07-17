لأول مرة في روسيا.. التحكم بالمسيرات عبر الأقمار الصناعية

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جدة - نرمين السيد - الأقمار الصناعية
تم نقل بيانات الموقع بنجاح، وبيانات القياس عن بعد للطائرة المسيرة إلى مركز المعلومات (مركز معالجة البيانات) لنظام الأقمار الصناعية "جونتس"، كما تم إرسال أمر عبر القمر الصناعي لإعادة الطائرة المسيرة إلى موقع الإطلاق.
وفي المستقبل، قد يكون هناك طلب على تتبع موقع الطائرات المسيرة، حيث لا توجد قنوات اتصال أخرى.
وتم إجراء الاختبار باستخدام الطائرة المسيرة "جيوسكان-201"، والتي تم تجهيزها بمودم "جونتس" التجريبي، وهوائي ذو شكل خاص خفيف الوزن/ وتم إجراء الاختبارات الأرضية والرحلات الجوية في مطار "بوشيستي" في الفترة من 13 إلى 16 يوليو الجاري.
وخلال هذا الوقت، قام المطورون بتقييم إمكانية إنشاء اتصالات ونقل بيانات القياس عن بعد من الطائرة المسيرة إلى المركبة الفضائية "جونتس-إم "، وإرسال الأوامر من محطة التحكم الأرضية إلى الطائرة المسيرة عبر القمر الصناعي.
وتم تنفيذ ما مجموعة 6 رحلات، قامت الطائرة المسيرة بإرسال 218 رسالة معلومات إلى مودم "إف تي بي" الخاص بنظام "جونتس"، بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الوقت، تم إرسال ثلاث رسائل تحتوي على أوامر تحكم إلى الطائرة المسيرة.
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