نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك العربي الوطني يصدر أعلى تمويل شخصي مع هامش ربح مميز وقّسط علي 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك العربي الوطني بالمملكة يعتبر من اكبر البنوك في المنطقة العربية، وهو شركة مساهمة سعودية تأسست في الثمانينات من القرن الماضي ووصلت لمكانة مرموقة للغاية، وأصبحت تقدم خدماتها لأكثر من مليوني شخص على مستوى العالم من حوالي مائة وسبعة وتسعون فرع منتشرين في كل قطاعات المملكة بالإضافة إلي فرع البنك بالعاصمة البريطانية لندن، ويبلغ راس مال البنك العربي الوطني حوالي 6.5 مليار ريال ويقدم الكثير من الخدمات البنكية المميزة لعملائه سواء من الأفراد أو الشركات.

كما أن البنك يعتبر داعم كبير و مساهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي بالمملكة، ويقوم بتوفير فرص عمل بصفة دورية للارتقاء بمستوى الفرد مع تقديم كل وسائل التدريب والتأهيل باستمرار لموظفيه لتحقيق اعلي معدل إنتاج، ويوفر البنك مجموعة متنوعة من المنتجات الادخارية والاستثمارية التي تناسب جميع الفئات وتساعدهم في ادخار واستثمار أموالهم، هذا إلى جانب برامج التمويل الشخصي للأفراد التي يوفرها البنك بشروط ميسرة.

برنامج التمويل الشخصي البنك العربي الوطني

يقدم البنك نوعين من التمويل الشخصي للأفراد، النوع الأول هو تمويل التورق وفيه يقوم العميل بشراء سلعة مملوكة للبنك ثم يقوم بتوكيل البنك للبيع نيابة عنه، والنوع الثاني هو التمويل بالأسهم المحلية وفيه يقوم العميل بشراء أسهم مملوكة للبنك، ثم يقوم بتوكيل البنك لبيعها لطرف آخر أو يقوم العميل ببيعها والحصول علي سيولة مادية أو يمكنه الاحتفاظ بها.

مميزات قرض البنك العربي الوطني

يتميز التمويل الشخصي من البنك العربي الوطني ببساطة وسرعة إجراءات الحصول على التمويل.

ببساطة وسرعة إجراءات الحصول على التمويل. أعلى مبلغ للتمويل وأقساط مريحة تصل إلى 60 شهرا مع إمكانية تأجيل أول 3 أو 6 أقساط.

البنك يقدم هامش ربح مميز للغاية مع إمكانية إعادة وتجديد التمويل بعد سداد ما يمثل قيمة 20 في المائة من مبلغ التمويل الحالي.

يمكن لكل موظفي القطاع العام والخاص من الجهات المعتمدة لدي البنك الحصول علي التمويل الشخصي من البنك العربي بالإضافة أيضا إلى المتقاعدين علي أن يكون المتقدم بطلب الحصول على التمويل يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما فاكثر.

شروط قرض البنك العربي الوطني

هذا وتطبق الشروط والأحكام التالية لدي البنك:

يلتزم العميل أولا بتحويل الراتب الخاص به أو راتبه التقاعدي إذا كان متقاعدا، وأية مزايا وظيفية أخرى بما فيها مستحقات نهاية الخدمة إلى حسابه لدي البنك، وذلك وفق إجراءات تحويل الراتب المعتمدة من قبل البنك، وألا يقوم العميل بسحبه نقدا أو منح تفويض لأي شخص آخر أو جهة أخرى لاستلامه، وألا يقوم العميل بتحويل الراتب الي أي جهة أخرى أو بنك آخر حتي سداد كامل الأقساط.

ثانيا يتعهد العميل بإخطار البنك العربي الوطني بأي تغييرات قد تطرا علي وضعه الوظيفي، ويشمل ذلك نقله من إدارة إلى أخري أو من جهة عمل الي أخري أو إحالته للتقاعد بطلب منه أو حسب الأنظمة المعمول بها.

ثالثا انه في حالة تقاعد العميل من وظيفته أثناء سريان العقد فانه حق للبنك دون إخطار العميل إعادة جدولة المديونية الخاصة به لدي البنك، بحيث يتناسب مبلغ القسط الشهري مع مبلغ الاستقطاع الشهري من راتبه التقاعدي، وذلك دون زيادة مبلغ المديونية لدي البنك العربي الوطني .

المستندات المطلوبة للحصول على مبلغ التمويل

أما عن الاوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي التمويل فتتضمن الآتي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين أو صورة بطاقة الإقامة بالنسبة للمقيمين. خطاب تحويل الراتب معتمد من جهة العمل الخاصة بالعميل. خطاب تفصيلي من جهة العمل يتضمن المنصب الوظيفي الحالي للعميل وعدد سنوات العمل في المؤسسة أوالشركة بالإضافة إلى تفاصيل راتب العميل.

وبذلك نكون قد تعرفنا على شروط الحصول على قرض البنك العربي ومميزات القرض والمستندات المطلوبة للحصول عليه بإجراءات سريعة، ويمكنك الحصول علي مزيد المعلومات والمنتجات عن طريق الاتصال برقم الهاتف الخاص بخدمة العملاء لدي البنك العربي الوطني 8001244141 أو عن طريق صفحة التمويل الشخصي بالموقع الرسمي للبنك.