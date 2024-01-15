نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير جازان يدشن حملة تطعيم شلل الأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم، حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها صحة جازان.

إذ أعطى الجرعة الأولى لأحد الأطفال المستهدفين، واستمع إلى شرح مفصل من مدير عام صحة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمى، الذي أوضح أن الشؤون الصحية تعتمد تنفيذ حملة سنوية لتطعيم الأطفال أقل من 5 سنوات بلقاح شلل الأطفال (OPV).

ويتم تنفيذ الحملة من المنازل بواسطة 350 فرقة متحركة بواقع فرقتين لكل مركز رعاية صحية أولية، و180 فرقة ثابتة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتستهدف تطعيم 77 ألف طفل دون سن الخامسة.

وتتكون الحملة من جرعتين الجرعة الأولى بدأت من الأحد الموافق 14 يناير وتستمر لمدة أسبوعين، وكذلك الجرعة الثانية تبدأ الشهر القادم وتستمر أسبوعين، ويتم الأشراف على الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بواسطة 20 فرقة من إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية والقطاعات الصحية الأخرى.