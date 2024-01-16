نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس العربي للطفولة والتنمية يصدر عدده الـ(48) حول موضوع "الطفل والبيئة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المجلس العربي للطفولة والتنمية عدده الـ(48) من مجلة خطوة في شكلها التفاعلي الجديد، متناولًا ملفًا كاملًا حول موضوع الطفل والبيئة.

وتضمنت المجلة عددًا من الموضوعات المتعلقة بتنمية الوعي لدى الأطفال بالمتغيرات المناخية وغرس القيم الخضراء في نفوسهم، إضافةً إلى مجموعة من المقالات التي تناولت مواضيع ذات أهمية لتربية الطفل والوعي بأهمية دور الأسرة في تنمية فكره وثقافته.

والعدد متاح إلكترونيًا في شكله التفاعلي على الرابط التالي:

https://khatwa.arabccd.org/interactive/48/#page1