نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء العد التنازلي لانتهاء التصويت لمشروع وزارة الشؤون الإسلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ العد التنازلي للتصويت لمشروع تقدمت به المملكة، ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، للمنافسة بالفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2024، عبر برنامج «التعليم الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات والبيئات للحج والعمرة»، والذي يختتم بنهاية يوم 31 مارس الجاري، إذ يمكن التصويت عبر الرابط: https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2024.

ودعت الوزارة عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة إلى المشاركة بالتصويت للمشروع الذي يمثل المملكة، ويعنى بنشر وتعليم شعائر الله «الحج والعمرة» باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد، ويعد المشروع من المشاريع التقنية التي تسهم في تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة التي تعنى بجانب التوعية والإرشاد وتبصير الحجاج والمعتمرين بأحكام المناسك وبلغات عالمية.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حصدت بذات المشروع جائزة الشرق الأوسط 27 لتميز الحكومة والمدن الذكية في فئة تميز المحتوى الإلكتروني الذكي.