نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحج والعمرة: الالتزم بتوجيهات الأمن ومسارات الدخول والخروج يخفف الزحام بالمسجد الحرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت وزارةُ الحج والعمرة ضيوفَ الرحمن إلى الالتزام بعدد من التعليمات والإرشادات لتخفيف الزحام بالمسجد الحرام لأداء عمرة ميسرة في رمضان.

وتفصيلًا، قال حساب الوزارة على منصة "إكس" لضيف الرحمن: تذكر في رمضان تتضاعف أعداد المعتمرين والمصلين، وبالتعاون نعتمر جميعًا بيسر وطمأنينة.

وأضافت: أحرص على اختيار الأوقات الأقلّ ازدحامًا والتعاون مع المنظمين والمرشدين، والتقيد بتوجيهات أفراد الأمن والالتزام بمسارات الدخول والخروج.