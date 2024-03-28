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الحج والعمرة: الالتزم بتوجيهات الأمن ومسارات الدخول والخروج يخفف الزحام بالمسجد الحرام

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أحمد جودة - القاهرة - دعت وزارةُ الحج والعمرة ضيوفَ الرحمن إلى الالتزام بعدد من التعليمات والإرشادات لتخفيف الزحام بالمسجد الحرام لأداء عمرة ميسرة في رمضان.

وتفصيلًا، قال حساب الوزارة على منصة "إكس" لضيف الرحمن: تذكر في رمضان تتضاعف أعداد المعتمرين والمصلين، وبالتعاون نعتمر جميعًا بيسر وطمأنينة.

وأضافت: أحرص على اختيار الأوقات الأقلّ ازدحامًا والتعاون مع المنظمين والمرشدين، والتقيد بتوجيهات أفراد الأمن والالتزام بمسارات الدخول والخروج.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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