مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع تأمين البيوت المتنقلة للاجئين السوريين

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أحمد جودة - القاهرة - دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع تأمين البيوت المتنقلة (كرفانات) بمخيم الزعتري؛ لتأمين المأوى للاجئين السوريين بالأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

حضر التدشين أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري.

ويهدف المشروع إلى توفير المسكن الملائم للأسر الأشد احتياجًا من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري من خلال تأمين 500 بيت متنقل (كرفان) لصالح 500 أسرة سورية؛ لاحتواء الزيادة العددية والمتمثلة بالوافدين الجدد على المخيم والمتزوجين حديثًا من سكان المخيم.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم اللاجئين السوريين وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف مواقع اللجوء.