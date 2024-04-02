نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.000 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.000سلة غذائية للأسر المحتاجة في مناطق كلاران وأندروماني وفيروزيور بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 5.000 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" في بنغلاديش للعام 1445هـ.

يُذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 15.700 سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول حول العالم