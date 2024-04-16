نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور الأقمار الصناعية..سحابة هائلة على الدمام وأمطار غزيرة..طقس الثلاثة أيام القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الدمام تكوّن السحب الكثيفة والأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة أدت إلى تدني الرؤية الأفقية، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

وأظهر مقطع فيديو متداول سحابة هائلة تغطي سماء الدمام في الساعات الأولى من صباح اليوم وسط توقعات باستمرار الأمطار الرعدية حتى المساء.

وهطلت يوم أمس الاثنين، وصباح اليوم الثلاثاء، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية، شملت مدينتي الدمام والظهران ومحافظات الخبر والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وما زالت الأمطار مستمرة في الهطول.

تعليق الدراسة في المنطقة الشرقية

وكانت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أعلنت تعليق الدراسة الحضورية، لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم ليوم غدٍ الثلاثاء، في جميع المحافظات التابعة لها.

وأوضحت الإدارة، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة “مدرستي” في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها.

صور الأقمار الصناعية

تظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية المستلمة في مركز "طقس العرب"، وجود سحب رعدية تترافق بأمطار متفاوتة الغزارة تندفع نحو الدمام والخُبر والظهران.

ومن المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة في هذه المناطق، تكون مصحوبة بالبرق والرعد وزخات من البرد أحيانًا، لذا يرجى الانتباه من ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات وجريان الأودية والشعاب.