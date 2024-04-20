نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حصول جواز سفر للأطفال في السعودية.. ما الشروط والمتطلبات؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعد استخراج جواز السفر للأطفال في المملكة العربية السعودية من الاستفسارات الشائعة، حيث يُظهر اهتمام المواطنين بهذا الأمر نظرًا لأهمية جواز السفر في عملية التنقل للبالغين والأطفال خارج المملكة.

كيفية الحصول على جواز سفر للأطفال في السعودية



جواز سفر للأطفال في السعوديةهناك مجموعة من الخطوات التي تم اتباعها للقيام بإصدار جواز سفر للأطفال في المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق سنتعرف على هذه الخطوات من خلال الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

اضغط على أيقونة أبشر أفراد.

قُم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية، وكلمة المرور.

توجه إلى الخدمات الإلكترونية.

اختر الجوازات.

اضغط على خدمة إصدار الجواز لمن هم أقل من 12 سنة وليس لديهم بصمة في النظام.

انقر على زر وصف الخدمة.

اقرأ الشروط الخاصة بالخدمة.

اضغط على أيقونة تنفيذ الخدمة.

حدد الطفل الذي ترغب في إصدار جواز سفر له.

أدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

أنقر على زر التالي.

أنقر على زر التالي. قُم بإرفاق صورة شخصية للطفل.

أنقر على موافق على الشروط والأحكام.

اضغط على زر التالي.

سيتم معالجة الطلب والتأكد من صحة البيانات المدخلة.





شروط إصدار جواز سفر للأطفال في السعودية



يمكن التعرف على الشروط المطلوبة لإصدار جواز سفر للأطفال في المملكة العربية السعودية من خلال الآتي:

ألا يمتلك الطفل جواز سفر بالفعل.

يجب أن يكون لدى ولي أمر الطفل عنوان وطني مسجل في البريد السعودي.

القيام بسداد الرسوم المطلوبة لإصدار جواز السفر.

ألا يكون قد تم إصدار بطاقة هوية وطنية للطفل.

يجب أن يكون ولي الأمر والطفل متواجدين داخل المملكة العربية السعودية.

تقديم كافة الأوراق المطلوبة.



رسوم إصدار جواز سفر للأطفال في السعودية



عند القيام بإصدار جواز سفر للطفل في المملكة العربية السعودية يتم سداد رسوم الجواز التي تقدر بنحو 300 ريال سعودي، علمًا بأن مدة صلاحية الجواز تكون 5 سنوات كحد أقصى، كما يتم سداد هذه الرسوم بشكل إلكتروني من خلال منصة سداد التابعة للبنك المركزي، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه إدارة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

كيف احصل على جواز سفر للأطفال في السعودية، هذا ما أجبنا عنه من خلال فقرات هذا المقال، كما أوضحنا لكم الشروط التي يجب توافرها لإصدار جواز السفر للأطفال، بالإضافة إلى الرسوم التي يجب سدادها لهذه الخدمة؟.