انت الأن تتابع خبر بسعر 10000 ريال احصل على سيارة تويوتا كامري مستعملة بالسعودية بحالة الوكالة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكثر ما يبحث عنه العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية هو الحصول على سيارة مستعملة بأسعار مخفضة بنفس إمكانيات السيارات الجديدة، وذلك لتلبية رغبتهم في التنقل بين أنحاء المملكة بكل سهولة، وفيما يلي نستعرض أهم التفاصيل الخاصة بكيفية الحصول على سيارة مستعملة بسعر مناسب، وكذلك المستندات اللازمة لامتلاكها.

سيارات مستعملة بالسعودية كاش وتقسيط

فرصة لراغبي تملك سيارة مستعملة بسعر مناسب سواء بدفع كامل المبلغ كاش أو تقسيطه على فترات متساوية، بما يتناسب مع احتياجاتك وظروفك المالية، بمبالغ تبدأ من 10000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري 2008

يتوفر في مدينة الباحة سيارة تويوتا كامري موديل 2008 مستعملة بسعر 10.000 ريال سعودي، حيث تتمتع السيارة بالعديد من المميزات والمواصفات المختلفة التي يبحث عنها الكثيرين، ومن أهم مواصفات السيارة ما يلي:

نوع ناقل السيارة أوتوماتيك.

وقود السيارة من البنزين.

لون الجسم الخارجي للسيارة فضي.

سجل عداد المشي نحو 200 ألف كيلو متر.

خالية من الرش.

يتم شراءها من الوكيل الرسمي.

يوجد بالسيارة مثبت سرعة.

تكييف هواء أوتوماتيك.

اقتصادية في استهلاك الوقود.

يوجد بالسيارة مدخل AUX، وUSB.

مقاعد كهربائية أمامية.

نظام ABS مانع للانغلاق.

وسائد هوائية جانبية وأمامية.

يوجد بالسيارة EBD للتحكم في الفرامل.

تحتوي السيارة على حساسات خلفيه للركن.

مرايات قابلة للطي كهربائية.

لشراء السيارة يمكن الاتصال بالبائع على الرقم 0531394418.

سيارة مستعملة نيسان داتسون 2008

يتوفر في مدينة حفر الباطن سيارة داتسون مستعملة موديل 2008 بنظام التقسيط، بدفع مقدم حوالي 5000 ريال سعودي، وقسط شهري يبلغ نحو 500 ريال سعودي، وفي حال شراء السيارة بنظام الكاش يتم دفع مبلغ حوالي 22000 ريال سعودي، وأهم مواصفات السيارة ما يلي:

ناقل حركة السيارة مانيوال.

الجسم الخارجي للسيارة باللون الأبيض.

الوقود المستخدم البنزين.

عداد المشي في السيارة يسجل نحو 259756 كيلومتر / الساعة.

قوة السيارة 126 حصان.

مزودة بـ 4 سلندر في كل صف.

قوة المحرك 118 حصان.

مقاس الجنوط 15 بوصة.

سيارة تويوتا هايلكس 2006 مستعملة

تتوفر سيارة تويوتا هايلكس موديل 2006 مستعملة في مدينة الباحة بسعر 10000 ريال سعودي، مع دفع مقدم نحو 5000 ريال سعودي، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات شهرية بدفع مبلغ نحو 500 ريال سعودي، وأهم مواصفات السيارة ما يلي:

الجسم الخارجي للسيارة باللون الأبيض.

الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

ناقل الحركة اتوماتيك.

سجل عداد المشي نحو 10000 كيلو متر / الساعة.

تتميز السيارة توافر نظام ذكي للركن.

فرش السيارة من الجلد.

يوجد بالسيارة مكيف هواء، وبلوتوث.

سنتر لوك للأبواب.

سيارة كيا سيراتو 4 Door Sedan 2013 مستعملة

سيارة كيا سيراتو موديل 2013 من السيارات المميزة التي يهتم بشراءها الكثيرين، ويمكن الحصول عليها بنظام التقسيط من مدينة جدة، ومن مميزات السيارة ما يلي:

يسجل عداد المشي في السيارة حوالي 350,000 كيلومتر.

ناقل حركة السيارة أوتوماتيك.

يتميز لون الجسم الخارجي للسيارة باللون الأسود.

الوقود الأساسي المستخدم في السيارة هو البنزين.

يوجد بالسيارة 4 سليندر.

تحتوي السيارة على تكييف هواء، ومشغل اسطوانات، وخاصية بلوتوث.

المرايا في السيارة والنوافذ كهربائية.

تحتوي السيارة على راديو كما إنها تدعم خاصية MP3.

الأوراق اللازمة للحصول على سيارة بالتقسيط

في حال كنت ترغب في شراء سيارة بنظام التقسيط يلزم أن تتوفر عدد من الأوراق والمستندات وهذه الأوراق هي:

يتم تجهيز صورة من الهوية الشخصية للعميل إذا كان الشخص سعودي الجنسية.

تجهيز رخصة قيادة سارية الصلاحية.

إذا كان الشخص الراغب في الشراء من المقيمين، يجب إحضار نسخة من الإقامة.

يلزم توفير ما يثبت الراتب الشهري موثق من جهة العمل.

هل السيارات القديمة تدخل السعودية؟

يجب ألا يكون موديل السيارة قديم لمدة أكثر من 5 سنوات عند استيرادها من الخارج.

هل عبداللطيف جميل يبيع سيارات مستعملة؟

يوفر معرض عبد اللطيف جميل فرصة الحصول على تمويل للسيارات المستعملة بمختلف الموديلات.

كم اسعار السيارات في السعودية؟