نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميآ موعد عيد الاضحي 2024: البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى 1445 ووقفة عرفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد عيد الاضحي 2024 تصدر عمليات البحث، حيث أنه مع مرور الأيام، نقترب خطوة من قدوم عيد الأضحى المبارك،

لذلك يتساءل الناس مع موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024م، ولهذا قام المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والذي يتبع لوزارة التعليم العالي، عن موعد أول أيام عيد الأضحى، حيث أوضح أن هلال شهر ذي الحجة الذي يكون فيه عيد الأضحى سيهل علينا بعد أن يحدث الاقتران في تمام الساعة 2:39 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو ما يوافق يوم الخميس 6 من شهر يونيو، وهو يوم الرؤية، تابع معي السطور القادمة من المقال لمعرفة موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك، وغيرها من التفاصيل المهمة التي تخص هذا الموضوع.

موعد عيد الاضحي 2024:



كما ذكرت أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد أعلن كافة التفاصيل الخاصة بأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أكد في تقارير صدرت عنه قامت كافة الوسائل الإعلامية بنشرها محليًا.

وجاء في هذه التقارير أن أول أيام عيد الأضحى المبارك فليكًا سيوافق يوم الأحد 16 من شهر يونيو 2024، أما وقفة عرفات ستوافق اليوم الذي يأتي قبله، ويوافق يوم 15 من شهر يونيو.

حيث أن الحسابات الفلكية أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق يوم الجمعة 7 يونيو 2024، ولكن كما نعلم أن الرأي النهائي في أمر تحديد موعد أول أيام عيد الأضحى، وكذلك وقفة عرفات هو يخص المملكة العربية السعودية، والسبب في ذلك أن أمر عيد الأضحى يرتبط بنسك الحج.

رؤية واستطلاع هلال شهر ذي الحجة 1445:



قام معهد البحوث الفلكية أن رؤية استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1445ه‍، سيبقي الهلال في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة.

بينما سيبقي في القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد أن تغرب شمس يوم الرؤية، انا بالنسبة لباقي محافظات جمهورية مصر العربية سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح بين 12 إلى 20 دقيقة.

أما بالنسبة لبقاء الهلال في باقي العواصم والمدن العربية سيبقي بعد غروب الشمس لمدة تتراوح بين دقيقة واحدة وحتى 18 دقيقة.

ومن العادات التي تتم في هذه المناسبة الدينية المهمة على مستوى العالم، وهو ذبح أضاحي العيد وذلك بعد صلاة عيد الأضحى مباشرةً، وتستمر حتى ثالث أيام عيد الفطر.