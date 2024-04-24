نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعية المودة تخدم أكثر من 18 ألف أسرة عبر أكثر من 38 ألف خدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية خلال الربع الأول من العام 2024م أكثر من 38 ألف خدمة عبر مبادراتها التنموية المتنوعة وشملت أكثر من 18 ألف مستفيد ومستفيدة، حيث بلغت نسبة المحقق من مستهدف الربع الأول 102%.

وأوضح مدير الجمعية محمد بن علي آل رضي، أن الجمعية عبر برامجها المتنوعة تستهدف دعم الأسر وبناء مهاراتها وتعزيز دورها في المجتمع، من خلال 8 مبادرات رئيسية، وهي مركز مكرمة لتمكين المرأة، ومنصة العائلة، ومركز المودة للإرشاد الأسري وفض النزاعات، ومركز الطفل المبتكر الذي يشمل على عيادة اضطرابات الطفولة وتعديل السلوك، ومراكز حماية الأسرة للحماية ضد العنف، ومركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، ومركز تصميم السياسات والبحوث الأسرية، إضافة إلى الإنتاج الإعلامي والتوعوي.

وأشار إلى أنه تم تمكين 259 امرأة مهنيًا وحرفيًا من خلال مركز مكرمة، وتعزيز جودة الحياة الأسرية لـ 5920 مستفيدًا ومستفيدة من خلال الدورات المقدمة عبر منصة العائلة، كما استفاد 4523 مستفيدًا ومستفيدة من خدمات الإرشاد الأسري وفض النزاعات، إضافة إلى 174 طفلًا تم علاجهم من الاضطرابات النمائية والسلوكية عبر مركز الطفل المبتكر، فيما قدمت المودة خدمات الحماية لـ 6326 طفلًا وامرأة، إضافة إلى 922 أسرة منفصلة تم لمّ شملهم من خلال مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة.

وأفاد آل راضي أن المودة نشرت 247 مادة توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملتين توعويتين هما حملة أمومة واعية وحملة رمضان القيم 3، حيث بلغت المشاهدات للمواد الإعلامية والحملات التوعوية أكثر من مليون مشاهدة، فيما شاركت المودة تجربتها من خلال 4 ملتقيات وورش عمل، إضافة إلى حصولنا على تنفيذ 3 مشاريع ومنافسات حكومية، كما قامت بتوقيع 5 شراكات ومذكرات تفاهم مع جهات مختلفة