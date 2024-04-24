نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان للإغاثة يوزع 280 سلة غذائية للنازحين في محلية أمبدة بولاية الخرطوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 280 سلة غذائية في محلية أمبدة بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 2.195 فردًا من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوداني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم