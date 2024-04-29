أحمد جودة - القاهرة - موعد بداية العام الدراسي الجديد بالسعودية 1446

خلال هذه الأيام لقد اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التقويم الدراسي الجديد لعام 1445-1446، والذي يشمل على ثلاثة فصول دراسية، ويتحدد فيه موعد بداية العام الدراسي ذلك بناءً على ما رفعته وزارة التعليم السعودي فقد يبدأ العام الدراسي الجديد يوم الأحد الموافق 4 صفر 1446، حيث إن الكثير من أولياء الأمور والطلاب بالمملكة العربية السعودية يرغبون بمعرفة خطة العام الدراسي القادم، وهذا ما سوف نوضحه في السطور القادمة، تفاصيل العام الدراسي الجديد 1446.

موعد بداية العام الدراسي الجديد بالسعودية 1446



تزامنا مع انتهاء العام الدراسي الحالي في المملكة، فقد يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين من أولياء الأمور والطلاب عن موعد بداية العام الدراسي الجديد لعام ١٤٤٦، ووفقًا لما صدر من وزارة التعليم السعودي فإن الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد لعام 1446.



فإنه سوف يبدأ في صباح يوم الأحد الموافق 14 شهر صفر 1446 والذي يوافق 18 أغسطس لعام 2024 وهذا الإعلان الصادر يأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة التعليم السعودي لتقديم المعلومات الدقيقة والموثوقة لأولياء الأمور والطلاب في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يكون العام الدراسي الجديد عبارة عن فصلين دراسيين فقط ولكن ذلك لم يتم التأكد منه حتى الآن، وقد يكون العكس أن يكون عدد الفصول الدراسية ثلاثة فصول وذلك لما حققه النظام السابق من نجاح كبير

موعد عودة المعلمين للدراسة في العام الجديد بالسعودية



في الخطة الدراسية الجديدة للعام الجديد 1446 سوف يتحدد موعد عودة الطلاب والمعلمين للدراسة في العام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية، ووفقًا لما تم التصريح به فإن العودة ستكون في يوم 29 محرم الموافق 4 من شهر أغسطس 2024، وقد تكون هذه المواعيد محددة على كافة محافظات ومدن المملكة، ويأخذ بالقرار التربويين والمشرفين ومعلمي رياض الأطفال في المدارس ومعاهد المملكة.