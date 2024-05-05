جامعة نجران تنفذ برنامجًا تدريبيًا عن كيفية حماية البيانات الشخصية في الفضاء السيبراني

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أحمد جودة - القاهرة - نفذت جامعة نجران، اليوم، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "حماية البيانات الشخصية في الفضاء السيبراني"، لمنسوبي القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي بالمنطقة، وذلك بمقر الجامعة.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المتدربين بالأمن السيبراني وأمن البيانات، والتعرف على أنواع المخاطر المختلفة والتهديدات التي تواجه البيانات الشخصية في الفضاء السيبراني، وكذلك تعريفهم على أفضل الممارسات والأدوات والتقنيات المستخدمة لحماية البيانات الشخصية على الإنترنت