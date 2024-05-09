نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يعلن عن تجربة التاكسي الطائر في موسم حج هذا العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عن تجربة "التاكسي الطائر" والدرونز في موسم حج هذا العام، واصفا أياها بـ "المهمة" لأنها تمثل نماذج حديثة وأنماط النقل القريبة التطبيق، لاسميا في ظل وجود تسابق بين العديد من الشركات المختصة لتقديم منتج عملي خلال السنوات القادمة.

ونقلت "العربية" عن الجاسر قوله عقب استقباله أولى طلائع حجاج الخارج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة خلال الساعات الأولى من صباح الخميس:«لا بد من التعرف على هذه التقنيات والبيئة الملائمة لظروف التشغيل في مثل هذه المواسم، وسنكون في المقدمة للاستفادة من هذه الخدمات وسيكون للحج النصيب الأوفر منها».