جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق بوابة القبول الإلكترونية للعام الجامعي القادم

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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بوابة القبول الإلكترونية لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي القادم 1446هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح، أن الجامعة طوّرت خلال السنوات الماضية منظومة إلكترونية متكاملة تسهّل على الطلاب والطالبات عملية التقديم على القبول الجامعي للمرحلة الجامعية (البكالوريوس والدبلوم).

وأشار إلى أنه بإمكان الطلبة الراغبين بالتقديم للالتحاق بالجامعة الدخول على بوابة القبول والاطلاع على المعلومات حول الكليات والتخصصات المتاحة بالجامعة وأيضًا المسارات والبرامج حسب مسارات الثانوية الجديدة التي شملت: «مسار الصحة والحياة، ومسار علوم الحاسب والهندسة، والمسار العام، ومسار إدارة الأعمال، والمسار الشرعي خريجي عام 1445هـ بالإضافة للعلمي والأدبي للأعوام من 1441 وحتى 1444هـ».

وأبان آل مريح، أن البوابة توضح آلية القبول بالجامعة والخطة الزمنية لذلك، وسيتم تفعيل أيقونة تقديم طلب الالتحاق بالجامعة ابتداءً من يوم الإثنين 16 محرم 1446هـ الموافق 22 يوليو 2024، وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة 20 محرم 1446هـ الموافق 26 يوليو 2024، وذلك فقط عبر بوابة القبول الإلكترونية أو من خلال أيقونة القبول الإلكتروني في تطبيق الجامعة عبر الأجهزة الذكية (MYIAU).