مركز استدامة ينظم ورشة عمل تحسين إنتاجية وخصائص الورد الطائفي

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أحمد جودة - القاهرة -

أقام المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة ورشة عمل تهدف إلى بحث أفضل السبل لتحسين إنتاجية وخصائص الورد الطائفي تحت اسم "دراسات علمية لتحسين إنتاجية وخصائص الورد الطائفي".

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التخصصية التي ينظمها المركز، بهدف تبادل المعرفة وتعظيم الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث العلمية في مجال الزراعة، وتطوير المحاصيل الزراعية تحت شعار التطوير المستمر والابتكار في مجال الزراعة المستدامة.

وقد شملت الورشة مجموعة من المحاضرات والعروض العلمية التي قدمها نخبة من الخبراء والباحثين في مجال الزراعة المستدامة.

وتم مناقشة التوصيات لتحسين جودة وإنتاجية الورد الطائفي، ومنها تجارب المغذيات ودورها في تحسين جودة الإنتاج والممارسات المثلى لتصنيع العطور. كما تم التطرق إلى أهمية التقنيات الزراعية المتطورة مثل الزراعة النسيجية ودورها في إكثار الورد الطائفي وتوفير شتلات الأصناف المتميزة.

وفي نهاية الورشة، زار الحضور مرافق المركز والبيوت المحمية؛ بهدف تعزيز مفهوم الزراعة المستدامة والاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات في هذا المجال.

وتجسد هذه الورشة التزام المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة في الإسهام في التنمية الزراعية المستدامة وتطويع البحث العلمي لتحقيق المستهدفات الوطنية ودعم القطاع الزراعي