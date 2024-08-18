نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال أسبوعين.. مسام ينتزع 2529 لغمًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت غرفة عمليات مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الأحد، تمكن فريقها الأسبوع الماضي من نزع 1139 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية أغسطس الجاري إلى 2529 لغمًا.

وقالت عمليات مسام، في بيان لها إن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 1057 ذخيرة غير منفجرة و56 لغمًا مضادًا للدبابات، ليرتفع بذلك إجمالي ما تم نزعه منذ مطلع الشهر الجاري وحتى تاريخ 16 منه إلى 2274 ذخيرة غير منفجرة و186 لغمًا مضادًا للدبابات، مشيرة إلى أن الفرق التابعة للمشروع تمكنت منذ انطلاقها في نهاية يونيو 2018 وحتى الآن من تطهير 58،813،711 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية.

وأكد مدير عام «مسام» أسامة القصيبي أن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاقة المشروع وحتى 16 أغسطس الجاري 455،827 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، موضحًا أن الحصيلة تلك موزعة على النحو التالي (296،183 ذخيرة غير منفجرة و8115 عبوة ناسفة، إضافة إلى 144،957 لغمًا مضادًا للدبابات و6572 لغمًا مضادًا للأفراد).

وأشار إلى أن الأراضي اليمنية التي نجح المشروع في تطهيرها منذ انطلاقته (البالغة 58،813،711 مترًا مربعًا) كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.

يذكر أن الفيضانات والسيول التي تضرب اليمن فضحت حجم الإجرام الحوثي وتحويله غالبية الجبال والطرق والوديان في مختلف المحافظات اليمنية إلى حقول ألغام تتصيد اليمنيين خصوصًا بعد إصابة مسن بأحد الألغام الذي جرفته السيول في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، وظهور الألغام بمختلف أنواعها الفردية والمموهة أمام المارة في الطرق والوديان التي جرفتها السيول إليها من مواقع مختلفة.