نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الإسلامي للتنمية يمول مشروع مجمع سد أعالي عطبرة بقيمة 135 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم البنك الإسلامي للتنمية اليوم، تمويلًا لمشروع مجمع سد أعالي عطبرة شرق السودان؛ بقيمة إجمالية تصل إلى 135 مليون دولار، وذلك بهدف دعم البنية الأساسية للمياه والطاقة في شرق السودان.

وأوضح البنك الإسلامي أن مشروع مجمع سد أعالي عطبرة، يشكل ثورة في استدامة موارد المياه والطاقة، حيث يقوم على حشد 3.6 مليارات متر مكعب من المياه، وتوليد 320 ميغاواط من الطاقة المتجددة في محطة كهرباء "روميلا "، إلى جانب توفير المياه النظيفة شرق السودان وفي المنطقة المستهدفة.

وبيّن البنك الإسلامي للتنمية أن المشروع يضع معيارًا جديدًا للتنمية المستدامة، ويهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ومعالجة البنية التحتية لموارد المياه والطاقة، كما يعمل المشروع على توسيع نطاق الحصول على الطاقة المتجددة والمياه الصالحة للاستخدام، إضافة إلى سعي المشروع إلى استدامة التنمية بمنطقة شرق السودان.