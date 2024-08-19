كيفية الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر؟

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رياض - احمد صلاح - كيفية الاعتراض على المخالفات المرورية؟ هذا ما سنلقي عليها الضوء اليوم والتي تعد من أكثر العمليات بحثا من قبل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية من أصحاب المركبات لمعرفة خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية الواقعة عليهم، ومن هذا المنطلق ومن خلال موقعنا مانشيت نقدم لجميع زوارنا الكرام خطوات الاعتراض وطريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

كيفية الاعتراض على المخالفات المرورية؟

حرص المرور السعودي على توفير لجميع أصحاب المركبات إماكنية تقديم اعتراض على المخالفات المرورية الواقعة عليهم بشكل إلكتروني سلس عن طريق منصة أبشر، وذلك عن طريق عددا الخطوات جاءت متمثلة فيما يلي:

على الشخص الدخول إلي منصة أبشر الإلكترونية.

ثم قم بإدخال البيانات الخاصة بك.

حدد ايقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم حدد ايقونة المرور من القائمة الرئيسية.

ثم اضغط على ايقونة الاعتراض على المخالفات المرورية.

ثم حدد ايقونة الاعتراض.

ثم حدد المخالفة التي تودي الاعتراض عليها.

ثم قم بكتابة أسباب الاعتراض.

ثم قم بارفاق ملف المخالفة.

يليها قم بالضغط على ايقونة الموافقة على الشروط والاحكام.

ثم اضغط على ايقونة إرسال.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

هناك عدد من الخطوات التي حرص المرور السعودي على توفيرها ليتم الاستعلام عن قائمة المخالفات المرورية والتي جاءت كما النحو التالي: